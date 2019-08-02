Футбол

«Сан-Паулу» представил Дани Алвеса. На стадион пришли 45 тысяч человекSoccer.ru 07:48

Состоялась презентация защитника Дани Алвеса в качестве футболиста "Сан-Паулу". На домашнем стадионе команды собралось 45 тысяч болельщиков. Игрок поцеловал эмблему клуба, опустившись на колени.
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Это не концерт Metallica и даже не дерби. На презентацию Дани Алвеса в «Сан-Паулу» пришли 45 тысяч

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