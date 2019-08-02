Состоялась презентация защитника Дани Алвеса в качестве футболиста "Сан-Паулу". На домашнем стадионе команды собралось 45 тысяч болельщиков. Игрок поцеловал эмблему клуба, опустившись на колени.

«Сан-Паулу» представил Дани Алвеса. На стадион пришли 45 тысяч человек

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