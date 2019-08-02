Футбол

Десятки тысяч человек пришли на презентацию Алвеса в «Сан-Паулу»iReactor 03:34

Именитый защитник Дани Алвес был официально представлен в качестве игрока бразильского клуба «Сан-Паулу». С этой командой футболист заключил соглашение, рассчитанное до декабря 2022 года. На презентацию Алвеса пришли более 40 тысяч человек.
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Дани Алвес на коленях поцеловал эмблему «Сан-Паулу». Его презентацию посетили 45 тысяч фанатов

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Все про Спорт рувчера в 18:54
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