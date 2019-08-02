«Сан-Паулу» представил защитника Дани Алвеса в качестве игрока команды. Ранее сообщалось, что бразилец заключил с клубом контракт до декабря 2022 года. Дани Алвес перешел в «Сан-Паулу» в качестве свободного агента, а его последним клубом был «ПСЖ», за который он выступал с 2017 по 2019 год.

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