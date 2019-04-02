Футбол
«Сан-Паулу» отказался от аренды РошиСоветский спорт 14:15
Как сообщает Globoesporte, полузащитник Спартака был предложен Сан-Паулу в аренду. Однако руководство бразильской команды сочло запрашиваемую сумму в 1 миллион евро слишком высокой и отказалось от трансфера. Ранее Роша рассказал о своем желании покинуть российский клуб и вернуться на родину.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:22, Ашберн
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