Футбол

«Сан-Паулу» отказался от аренды РошиСоветский спорт 14:15

Как сообщает Globoesporte, полузащитник Спартака был предложен Сан-Паулу в аренду. Однако руководство бразильской команды сочло запрашиваемую сумму в 1 миллион евро слишком высокой и отказалось от трансфера. Ранее Роша рассказал о своем желании покинуть российский клуб и вернуться на родину.
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«Сан-Паулу» отказался платить 1 млн евро за аренду форварда «Спартака» Педро Роши

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«Сан-Паулу» отказался арендовать Рошу за € 1 млн

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Агент: «Работаем над вариантами для Роши, новости о „Сан-Паулу“ – слухи»

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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:22, Ашберн
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