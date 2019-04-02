Футбол
«Сан-Паулу» отказался арендовать Рошу за € 1 млнЧемпионат 14:50
«Сан-Паулу» отказался от аренды бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши за € 1 млн.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 14:52
Общество
Последняя норковая ферма в Германии закрылась
Последняя в Германии норковая пушная ферма закрылась в городе Раден.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:28
Энергетика
В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2»
В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.
Обновлено в 10:53
Финансы
Рубль корректируется вниз против доллара и евро в начале дня
Рубль снижается против доллара и евро в рамках коррекции в начале дня, несмотря на дорожающую нефть.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в Ярославле
Обновлено в 05:45
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Футбол
Адвокат Мамаева считает, что суд может снова продлить арест футболиста
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках
Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
Обновлено в 13:02
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин празднует свой юбилей
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин 2 апреля празднует свой юбилей.
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Великом Новгороде ученик распылил в школе перцовый газ
Один из учеников распылил перцовый газ в школе в Великом Новгороде, госпитализированы девять детей, сообщает СУ СК по Новгородской области.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
В Донбассе взрывом мины убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Одиозная пулеметчица батальона "Донбасс" ВСУ Яна Червоная, известная под позывным "Ведьма", погибла на линии соприкосновения, передает "ПолитНавигатор".
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
У берегов Камчатки атомные субмарины провели дуэль под водой
На полигоне Камчатки два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Александр Невский» и «Рязань» провели подводную дуэль.
Обновлено в 15:03
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Политика
«Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Петр Порошенко "отбился от рук" Европы, потому что у него есть "заступники" в США.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А
Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Политика
В НАТО обсудят закупку Турцией российских С-400
Главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне обсудят закупку Турцией российских систем С-400.
Обновлено в 16:24
Музыка
Умер звезда рокабилли Билли Адамс
Исполнитель рокабилли Билли Адамс скончался 30 марта 2019 года в возрасте 79 лет в Уэстморленде, штат Теннесси.
Обновлено в 06:42
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Авто
Кроссовер Brilliance V7 получил «спортивную» версию с мотором от BMW
На международном автосалоне в Шанхае, который откроется через две недели, компания Brilliance представит "спортивную" модификацию кроссовера V7.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Автоспорт
Ферстаппен возглавил протокол первого дня тестов
Результаты первого дня тестов Пилот Команда Время Круги Шины 1. М.Ферстаппен Red Bull Racing 1:29.379 62 С3 2. М.Шумахер Ferrari +0.597 56 С5 3. Л.Норрис McLaren +1.421 22 С3 4. Р.Грожан Haas +1.503 42 С3 5. А.Элбон Toro Rosso +1.709 71 С3 6. Л.Хэмилтон Mercedes +1.777 77 С3 7. Д.Риккардо Renault +2.205 45 С4 8. Л.Стролл Racing Point +2.585 32 С3 9. К.Сайнс McLaren +2.679 32 С2 10.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Минобороны РФ до сих пор не отчиталось за провал С-300 в Сирии
Обновлено 31 марта в 19:02
Авто
Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера
На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Кино
Семья Юлии Началовой высказалась против съемок фильма о певице
Родители Юлии Началовой получили предложение увековечить память певицы, но не поддержали инициативу снять о ней художественный фильм, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 06:12
Экономика
Минфин назвал пенсионеров главной угрозой для бюджета России
Министерство финансов опубликовало прогноз до 2036 года, согласно которому главным риском для бюджета остается старение населения.
Обновлено в 06:47