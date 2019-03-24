Футбол
Сан-Марино — Шотландия 0:2Soccer.ru вчера в 14:51
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
|4′
Кенни Маклин
|37′
Каллум Патерсон
Марк Макналти
|57′
Каллум Макгрегор
Скотт Мактомини
Маттео Витайоли
Никола Нанни
|61′
|71′
Стюарт Армстронг
Джеймс Форрест
|74′
Джонни Расселл
Хосе Хирш
Андреа Грандони
|78′
Давид Симончини
Лоренцо Лунадеи
|86′
|90′+2′
Скотт Мактомини
Филиппо Берарди
|90′+4′
Сан-Марино
Расстановка 4‑3‑3
23
Бенедеттини
11
Баттистини
5
Лунадеи
14
Чеволи
3
Палацци
9
Муларони
21
Голинуччи
17
Голинуччи
18
Берарди
8
Нанни
13
Грандони
1
Бэйн
2
О’Доннелл
4
Бэйтс
5
Маккенна
3
Робертсон
7
Расселл
8
Маклин
20
Форрест
17
Мактомини
11
Фрейзер
23
Макналти
Шотландия
Расстановка 4‑5‑1
Сборная Шотландии обыграла команду Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020.
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Сборная Шотландии обыграла Сан-Марино, одержав первую победу в квалификации ЧЕ-2020
Sport24.ruвчера в 14:54
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
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