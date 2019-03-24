Футбол

Сан-Марино — Шотландия 0:2Soccer.ru вчера в 14:51

Сан-Марино — Шотландия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
4′
Кенни Маклин
37′
Каллум Патерсон
Марк Макналти
57′
Каллум Макгрегор
Скотт Мактомини
Маттео Витайоли
Никола Нанни
61′
71′
Стюарт Армстронг
Джеймс Форрест
74′
Джонни Расселл
Хосе Хирш
Андреа Грандони
78′
Давид Симончини
Лоренцо Лунадеи
86′
90′+2′
Скотт Мактомини
Филиппо Берарди
90′+4′
Сборная Шотландии обыграла команду Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020.
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Сборная Шотландии победила Сан-Марино в матче отбора ЧЕ-2020

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