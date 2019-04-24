Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»Газета.Ru 01:46
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4. В составе победителей отличились Логан Кутюр, оформивший дубль, а также Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Баркли Гудроу.
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