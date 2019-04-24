Хоккей

«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»Газета.Ru 01:46

"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4. В составе победителей отличились Логан Кутюр, оформивший дубль, а также Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Баркли Гудроу.
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Брызгалов – о победе «Сан-Хосе» над «Вегасом»: Шекспиру завидно

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Икин разбил голову до крови капитану «Сан-Хосе» и получил матч-штраф

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Гудроу — о победном голе в ОТ: потерял сознание, когда увидел шайбу в воротах

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«Шекспир завидует». Брызгалов - о седьмом матче «Сан-Хосе» - «Вегас»

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«Сан-Хосе» вырвали победу у «Вегаса» в дополнительное время

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«Сан-Хосе» – «Вегас». Хозяева забили 4 гола за 4 минуты. Это 8-й результат по скорострельности в истории плей-офф

Sports.ru00:56

«Сан-Хосе» — вторая команда в истории, отыгравшая 3 шайбы в третьем периоде 7-го матча

Sport24.ru02:27
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Политика

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Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
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Экономика

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«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
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Политика

Названо точное время прибытия бронепоезда Ким Чен Ына во Владивосток

Информированные источники назвали точное время прибытия бронепоезда Ким Чен Ына на железнодорожный вокзал Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 13:30
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Коллега Евгения Леонова-Гладышева: «Он совсем плох»

Коллеги говорят, что его состояние плохое: он полностью не восстановился.
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Политика

Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства

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Экономика

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Обновлено вчера в 23:43
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Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»

Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:33
Общество

Работу в майские праздники оплачивают по новым правилам

Если на выходные или праздники приходится только часть рабочего дня либо смены, в повышенном размере оплачивайте фактически отработанное время в выходной или праздничный день (от 0 до 24 часов).
Обновлено 22 апреля в 07:26
Происшествия

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
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В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС

В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.
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Дмитрий Бикбаев уволился из театра

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Общество

Названы самые опасные сферы деятельности в России

От воздействия движущихся предметов и деталей механизмов погибла почти четверть работников (23 процента).
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Здоровье

Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram

Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.
Обновлено вчера в 19:45
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Городские битвы роботов в Battletech: Urban Warfare начнутся 4 июня

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Здоровье

Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху

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Юлия Началова знала дату своей смерти задолго до кончины

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Под Тюменью столкнулись автобус и самосвал: пострадали шесть человек

В автобусе находились 16 пассажиров, предварительно, пострадали 6 человек.
Обновлено в 01:48
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Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
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Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

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Уходящий президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении участвовать в парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года.
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Кравчук порекомендовал Зеленскому снять блокаду с Крыма

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Как работают Яндекс.Новости?
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