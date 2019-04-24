Хоккей
«Сан-Хосе» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Вегаса» в седьмом матчеЧемпионат 02:20
«Сан-Хосе» «горел» 0:3 в седьмом матче четвертьфинала конференции против «Вегаса» на своей площадке к середине третьего периода, но сотворил фантастический камбэк и через четыре минуты уже вёл в счёте.
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Армия и оружие
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Общество
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Обновлено в 04:59
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Обновлено вчера в 23:30
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Первые снимки ребенка Меган Маркл и принца Гарри появятся в глянце Меган Маркл в очередной раз нарушит традицию.
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Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
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Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности РФ преодолеть систему ПРО США
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По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
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Отметим, это первая школа для детских эндокринологов Подмосковья в этом году. Ранее подобные мероприятия прошли для педиатров региона.
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Названа дата проведения церемонии вручения «Оскара 2020»
Отмечается, что она будет показана более чем в 225 странах мира. Напомним, 91-я церемония вручения «Оскара» состоялась 24 февраля 2019 года.
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Янукович собрался вернуться на Украину
Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в страну после победы на выборах Владимира Зеленского.
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