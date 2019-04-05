Самюэль Жиго: «Все игроки хотят выйти на поле в день матча с ЦСКА. Даже те, кому запрещают врачи»Матч ТВ 05:48

Матч 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 6 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Самюэль Жиго: «Все игроки хотят выйти на поле в день матча с ЦСКА. Даже те, кому запрещают врачи»

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