Футбол

Самюэль Жиго: «Все игроки хотят выйти на поле в день матча с ЦСКА. Даже те, кому запрещают врачи»Матч ТВ 05:48

Спартак — ЦСКА
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Матч 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 6 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.
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