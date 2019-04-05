Самюэль Жиго: «Когда пришел в „Спартак“, мне сразу сказали: „Самая важная для нас игра – с ЦСКА“»Спорт-Экспресс 05:45

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго поделился ожиданиями перед матчем 22-го тура чемпионата России против ЦСКА. Московское дерби состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19.00. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Спартак" – ЦСКА.

Спорт день за днем

Самюэль Жиго: «Когда пришел в „Спартак“, мне сразу сказали: „Самая важная для нас игра – с ЦСКА“»

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