Футбол
Самюэль Жиго: «Когда пришел в „Спартак“, мне сразу сказали: „Самая важная для нас игра – с ЦСКА“»Спорт-Экспресс 05:45
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго поделился ожиданиями перед матчем 22-го тура чемпионата России против ЦСКА. Московское дерби состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19.00. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Спартак" – ЦСКА.
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Жиго: когда пришёл в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная игра — с ЦСКА!»
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Самуэль Жиго: Когда пришел в «Спартак», мне сразу сказали, что самая важная игра – с ЦСКА
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В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
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