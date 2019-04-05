Футбол

Самюэль Жиго: «Когда пришел в „Спартак“, мне сразу сказали: „Самая важная для нас игра – с ЦСКА“»Спорт-Экспресс 05:45

Спартак — ЦСКА
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго поделился ожиданиями перед матчем 22-го тура чемпионата России против ЦСКА. Московское дерби состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19.00. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Спартак" – ЦСКА.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Самюэль Жиго: «Что бы я попросил, если бы появилась возможность обратиться к Богу? Помоги мне выиграть титул со „Спартаком“»

Матч ТВ06:48

Самюэль Жиго: «Когда пришел в „Спартак“, мне сказали: „Самая важная для нас игра – с ЦСКА“»

Sports.ruвчера в 11:59

Самюэль Жиго: «Когда пришел в „Спартак“, мне сразу сказали: „Самая важная для нас игра – с ЦСКА“»

Спорт-Экспресс05:45

Жиго: «Дерби — это прежде всего борьба и сплоченность коллектива»

Soccer.ru05:36

Жиго: когда пришёл в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная игра — с ЦСКА!»

Чемпионатвчера в 11:44

Жиго: «У ЦСКА лучшая защита в российской Премьер-лиге»

Sport24.ru05:47

Самуэль Жиго: Когда пришел в «Спартак», мне сразу сказали, что самая важная игра – с ЦСКА

Спорт день за днемвчера в 11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Политика

Орешкин отреагировал на слова Климкина о поражении Украины в ВТО

Министр экономического развития России Максим Орешкин отреагировал на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о причинах поражения Украины в ВТО по делу о транзите товаров.
Обновлено в 19:14
Технологии

Более половины российских онлайн-банков имеют опасные уязвимости

Исследование, проведенное компанией Positive Technologies в отношении российских онлайн-банков, показало, что большинство имеющихся веб-приложений недостаточно защищено от мошеннических действий.
Обновлено в 06:58
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Совбез ООН потребовал прекратить военные действия в Ливии

Совет безопасности ООН призывает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара прекратить военные действия в Ливии, передает Reuters.
Обновлено в 17:56
Общество

ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»

Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Общество

В Магаданской области все более серьёзной становится ситуация с обеспечением жильем детей-сирот

На сегодняшний день в получении своих квадратных метров нуждается 139 очередников этой категории, и их них 53 не были обеспечены жилплощадью в 2018 году.
Обновлено в 19:27
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Футбол

Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде переиграл «Саутгемптон» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 16:51
Происшествия

Из национальной галереи Армении пропали более 600 картин и скульптур

Генпрокуратура Армении обнаружила пропажу 626 экспонатов из фондов выставочного центра минкультуры, в 2016 году присоединенного к национальной галерее, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 17:17
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского

Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Политика

Тереза Мэй попросила Евросоюз продлить срок Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит председателя Европейского совета Дональда Туска перенести сроки выхода Лондона из ЕС.
Обновлено в 04:50
Хоккей

Кубок Гагарина. ЦСКА вышел вперед в серии со СКА

Обновлено в 14:42
Экономика

«Магнит» захотел купить «Ленту»

Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
Обновлено в 04:41
Космос

Ученый обнаружил на снимках Марса щиты и боевой топор

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг сумел разглядеть на снимках Марса щиты и боевой топор.
Обновлено в 09:41
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Происшествия

СК отказался возбуждать дело о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте

Следственный комитет (СК) в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО) отказался возбуждать уголовное дело после заявлений членов «Свидетелей Иеговы» о пытках со стороны силовиков.
Обновлено в 12:18
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики

Обновлено в 11:31
Авто

В России открыли прием заказов на Tesla Model Y

Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Общество

В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей

В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар на складе стройматериалов

Обновлено в 12:20
Авто

Эксперты назвали 5 привычек водителя, продлевающих жизнь автомобиля

Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено в 13:00
Общество

Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX

Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:09
Наука

Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его

По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика

Электронные чеки могут появиться в системе tax free в следующем году

Электронные чеки в системе tax free могут появиться с 1 июля 2020 года, следует из законопроекта, разработанного Минфином.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота

Опубликованы кадры проведения катерами Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" учебных стрельб ракетами "Москит" по отряду кораблей условного противника.
Обновлено в 06:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Самуэль Жиго
Французский футболист
Французский футболист алжирского происхождения, защитник московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное