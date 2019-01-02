Футбол

Самюэль Жиго: «Чувствую, как постепенно прихожу в норму»
Матч ТВ
09:40

Чувствую, как постепенно прихожу в норму.
Матч ТВ09:40

Подробнее о событии

Жиго о восстановлении после травмы: важно, что все идет по плану

РИА Новости10:25

Защитник «Спартака» Жиго рассказал о восстановлении после травмы

RT на русском09:44

Самюэль Жиго: «Чувствую, как постепенно прихожу в норму»

Sportbox.RU09:40

Самюэль Жиго: «Чувствую, как постепенно прихожу в норму»

Матч ТВ09:40

Защитник «Спартака» Жиго рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы

Sport24.ru09:27

«Постепенно прихожу в норму». Жиго - о восстановлении после травмы

Спорт-Экспресс09:14

Жиго — о травме колена: важно, что всё идёт по плану, постепенно прихожу в норму

Чемпионат09:01
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Футбол

Клопп назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" заявил, что "горожане" являются лучшей командой в мире.
Обновлено в 09:35
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Защитник «Шальке» Налдо может перейти в «Монако»

Защитник Шальке Налдо может продолжить карьеру в Монако, сообщает RMC Sport.
Обновлено в 10:34
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«Боруссия» продала Пулишича в «Челси» за 64 млн евро

Обновлено в 05:17
Футбол

Погба признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в декабре

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба был признан лучшим футболистом команды в декабре по итогам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт английского клуба.
Обновлено в 11:41
Футбол

Сергей Семак завел аккаунт в Instagram

Напомним, что Сергей Семак был назначен главным тренером петербургского «Зенита» в мае 2018 года.
Обновлено в 06:18
Футбол

Нападающий Форстер перешел в «Монако»

«Монако» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим молодежной сборной ЮАР Лайлом Форстером.
Обновлено в 12:57
Футбол

Братья Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 января

Обновлено в 10:16
Футбол

Сердеров расторг контракт с «Краковией»

Обновлено в 10:39
Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником «Сент-Этьена» Сельнесом

Полузащитник «Сент-Этьена» Оле Сельнес попал в сферу интересов «Зенита».
Обновлено в 08:33
Футбол

Жоржиньо: «Мама повлияла на моё решение выбрать „Челси“»

Обновлено в 09:20
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Криштиану Роналду: «2018 год стал лучшим в моей карьере»

Обновлено в 08:41
Футбол

Эшли Янг может перейти в «Интер» на правах свободного агента

33-летний Янг перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из «Астон Виллы» за € 18 млн.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Ювентус» подтвердил интерес к Рэмзи

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи подтвердил интерес клуба к полузащитнику "Арсенала" Аарону Рэмзи.
Обновлено в 08:09
Футбол

Иско и Хамес могут стать игроками «Ювентуса»

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к двух игрокам мадридского "Реала" Хамесу Родригесу, а также Иско Аларкону.
Обновлено вчера в 10:23
Футбол

Агент Ананидзе рассказал о будущем футболиста

Агент полузащитника «Спартака» Жано Ананидзе Теймураз Лепсая заявил, что пока не ведет переговоров о возможном уходе игрока из клуба.
Обновлено в 09:05
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Самуэль Жиго
Французский футболист
Французский футболист алжирского происхождения, защитник московского «Спартака».
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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