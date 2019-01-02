Чувствую, как постепенно прихожу в норму.

Самюэль Жиго: «Чувствую, как постепенно прихожу в норму»

Футбол Футбол Клопп назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" заявил, что "горожане" являются лучшей командой в мире.

Футбол Футбол Защитник «Шальке» Налдо может перейти в «Монако» Защитник Шальке Налдо может продолжить карьеру в Монако, сообщает RMC Sport.

Футбол Футбол Погба признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в декабре Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба был признан лучшим футболистом команды в декабре по итогам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт английского клуба.

Футбол Футбол Сергей Семак завел аккаунт в Instagram Напомним, что Сергей Семак был назначен главным тренером петербургского «Зенита» в мае 2018 года.

Футбол Футбол Нападающий Форстер перешел в «Монако» «Монако» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим молодежной сборной ЮАР Лайлом Форстером.

Футбол Футбол Братья Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 января

Футбол Футбол Сердеров расторг контракт с «Краковией»

Футбол Футбол «Зенит» интересуется полузащитником «Сент-Этьена» Сельнесом Полузащитник «Сент-Этьена» Оле Сельнес попал в сферу интересов «Зенита».

Футбол Футбол Эшли Янг может перейти в «Интер» на правах свободного агента 33-летний Янг перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из «Астон Виллы» за € 18 млн.

Футбол Футбол «Ювентус» подтвердил интерес к Рэмзи Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи подтвердил интерес клуба к полузащитнику "Арсенала" Аарону Рэмзи.

Футбол Футбол Иско и Хамес могут стать игроками «Ювентуса» Туринский "Ювентус" проявляет интерес к двух игрокам мадридского "Реала" Хамесу Родригесу, а также Иско Аларкону.