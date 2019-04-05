Футбол

Самюэль Жиго: «Что бы я попросил, если бы появилась возможность обратиться к Богу? Помоги мне выиграть титул со „Спартаком“»Матч ТВ 06:48

Спартак — ЦСКА
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго ответил на вопросы о работе в клубе перед столичным дерби с ЦСКА.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Жиго: «У ЦСКА лучшая защита в российской Премьер-лиге»

Sport24.ru05:47

Самуэль Жиго: Когда пришел в «Спартак», мне сразу сказали, что самая важная игра – с ЦСКА

Спорт день за днемвчера в 11:57

Жиго: «Дерби — это прежде всего борьба и сплоченность коллектива»

Soccer.ru05:36

Жиго: когда пришёл в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная игра — с ЦСКА!»

Чемпионатвчера в 11:44

Георгий Джикия: Жиго вернется в матче с ЦСКА? Даже хорошо, что такой соперник – сразу в бой

Советский спортвчера в 10:34

Самюэль Жиго: «Когда пришел в „Спартак“, мне сказали: „Самая важная для нас игра – с ЦСКА“»

Sports.ruвчера в 11:59

Самюэль Жиго: «Когда пришел в „Спартак“, мне сразу сказали: „Самая важная для нас игра – с ЦСКА“»

Спорт-Экспресс05:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Обновлено в 02:44
Происшествия

Россиянин погиб в полиции после кражи бутылки водки

Как сообщили в полиции, пьяного мужчину задержали по подозрению в краже водки в магазине.
Обновлено в 06:27
Технологии

Агрегаторы такси тестируют систему контроля рабочего времени водителей

Как говорится в пресс-релизе компаний, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» сейчас тестируют систему, которая позволит контролировать, сколько водитель такси находится за рулем.
Обновлено в 05:36
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Жена 61-летнего Алека Болдуина призналась, что готовится к выкидышу

Артист и инструктор по йоге уже воспитывают четверых детей и пятый малыш тоже желанный, но дела идут не лучшим образом.
Обновлено в 01:52
Общество

Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре

Еврокомиссия (ЕК) обвинила три концерна автопроизводителей - BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche) - в картельном сговоре с целью сдерживания разработки технологий очистки выхлопных газов автомобилей на европейском рынке.
Обновлено в 06:03
Футбол

«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном

Обновлено в 06:11
Футбол

«Факел» назначил Булатова главным тренером команды

Сергей Булатов назначен новым главным тренером "Факела", информирует пресс-служба клуба. Он уже пополнил заявочный лист команды в Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 07:14
Футбол

«Локомотив»-«Зенит»: как Семак выйдет из тисков лимита

«Зенит» и «Локомотив» сойдутся в матче, который можно было бы назвать центральным для 22 тура, если бы не московское дерби «Спартак»-ЦСКА, которое состоится днем ранее.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Дагестане мальчик умер после укола в больнице

Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Экономика

«Транснефть» ожидает закрытия сделки по продаже Новороссийского зернового терминала в апреле

«Транснефть» рассчитывает, что сделка по продаже ВТБ Новороссийского зернового терминала может быть закрыта в апреле 2019 года, сообщил журналистам глава «Транснефти» Николай Токарев.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

В Германии высказали претензии к действиям США на базе «Рамштайн»

Представители Бундестага высказали претензии и по поводу того, что федеральное правительство, по сути, закрывает глаза на то, что делают на «Рамштайне» американцы.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.
Обновлено в 00:35
Хоккей

Все билеты на пятый матч «Авангарда» и «Салавата Юлаева» проданы

Все билеты на пятый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» раскуплены.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

В посёлке Ярега в деревянном общежитии загорелся второй этаж

Обновлено в 06:38
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Пожарные потушили школу в селе Казачинское, пострадавших нет

Пожарные в 11 часов 5 апреля ликвидировали открытое горение в здании средней школы в селе Казачинское Иркутской области, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Обновлено в 00:21
Транспорт

В Австрии успешно испытали воздушное такси

Ведется также подготовка тестовой трассы для начала испытаний нового воздушного такси в городских условиях в Австрии.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Саратове произошла перестрелка у АЗС

Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», перестрелка произошла у здания № 141 по Московскому шоссе.
Обновлено в 04:23
Политика

Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Общество

Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным

Обновлено в 03:41
Технологии

Более половины российских онлайн-банков имеют опасные уязвимости

Исследование, проведенное компанией Positive Technologies в отношении российских онлайн-банков, показало, что большинство имеющихся веб-приложений недостаточно защищено от мошеннических действий.
Обновлено в 06:58
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд

Обновлено в 03:03
Политика

Порошенко предложил Зеленскому темы для дебатов

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко, который все еще правит республикой, заявил, что дебаты с главным фаворитом выборов Владимиром Зеленским должны пройти в три этапа.
Обновлено в 03:18
Экономика

Михельсон рассказал о фактической мощности трех линий «Ямала СПГ»

Реальная мощность трех линий завода "Ямал СПГ" превышает проектную в 16,5 миллиона тонн и фактически составляет 17,5 миллиона тонн, заявил глава основного акционера проекта "Новатэка" Леонид Михельсон.
Обновлено в 07:02
Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Происшествия

В Подмосковье при пожаре погибла женщина и двое детей

В Московской области во время пожара в квартире погибла женщина и двое ее детей.
Обновлено в 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Самуэль Жиго
Французский футболист
Французский футболист алжирского происхождения, защитник московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное