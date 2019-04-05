Футбол
Самюэль Жиго: «Что бы я попросил, если бы появилась возможность обратиться к Богу? Помоги мне выиграть титул со „Спартаком“»Матч ТВ 06:48
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго ответил на вопросы о работе в клубе перед столичным дерби с ЦСКА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Самуэль Жиго: Когда пришел в «Спартак», мне сразу сказали, что самая важная игра – с ЦСКА
Спорт день за днемвчера в 11:57
Жиго: когда пришёл в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная игра — с ЦСКА!»
Чемпионатвчера в 11:44
Георгий Джикия: Жиго вернется в матче с ЦСКА? Даже хорошо, что такой соперник – сразу в бой
Советский спортвчера в 10:34
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Происшествия
Россиянин погиб в полиции после кражи бутылки водки
Как сообщили в полиции, пьяного мужчину задержали по подозрению в краже водки в магазине.
Обновлено в 06:27
Технологии
Агрегаторы такси тестируют систему контроля рабочего времени водителей
Как говорится в пресс-релизе компаний, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» сейчас тестируют систему, которая позволит контролировать, сколько водитель такси находится за рулем.
Обновлено в 05:36
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Жена 61-летнего Алека Болдуина призналась, что готовится к выкидышу
Артист и инструктор по йоге уже воспитывают четверых детей и пятый малыш тоже желанный, но дела идут не лучшим образом.
Обновлено в 01:52
Общество
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре
Еврокомиссия (ЕК) обвинила три концерна автопроизводителей - BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche) - в картельном сговоре с целью сдерживания разработки технологий очистки выхлопных газов автомобилей на европейском рынке.
Обновлено в 06:03
Футбол
«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном
Обновлено в 06:11
Футбол
«Факел» назначил Булатова главным тренером команды
Сергей Булатов назначен новым главным тренером "Факела", информирует пресс-служба клуба. Он уже пополнил заявочный лист команды в Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 07:14
Футбол
«Локомотив»-«Зенит»: как Семак выйдет из тисков лимита
«Зенит» и «Локомотив» сойдутся в матче, который можно было бы назвать центральным для 22 тура, если бы не московское дерби «Спартак»-ЦСКА, которое состоится днем ранее.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Экономика
«Транснефть» ожидает закрытия сделки по продаже Новороссийского зернового терминала в апреле
«Транснефть» рассчитывает, что сделка по продаже ВТБ Новороссийского зернового терминала может быть закрыта в апреле 2019 года, сообщил журналистам глава «Транснефти» Николай Токарев.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
В Германии высказали претензии к действиям США на базе «Рамштайн»
Представители Бундестага высказали претензии и по поводу того, что федеральное правительство, по сути, закрывает глаза на то, что делают на «Рамштайне» американцы.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.
Обновлено в 00:35
Хоккей
Все билеты на пятый матч «Авангарда» и «Салавата Юлаева» проданы
Все билеты на пятый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» раскуплены.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
Пожарные потушили школу в селе Казачинское, пострадавших нет
Пожарные в 11 часов 5 апреля ликвидировали открытое горение в здании средней школы в селе Казачинское Иркутской области, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Обновлено в 00:21
Транспорт
В Австрии успешно испытали воздушное такси
Ведется также подготовка тестовой трассы для начала испытаний нового воздушного такси в городских условиях в Австрии.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Саратове произошла перестрелка у АЗС
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», перестрелка произошла у здания № 141 по Московскому шоссе.
Обновлено в 04:23
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Общество
Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:41
Технологии
Более половины российских онлайн-банков имеют опасные уязвимости
Исследование, проведенное компанией Positive Technologies в отношении российских онлайн-банков, показало, что большинство имеющихся веб-приложений недостаточно защищено от мошеннических действий.
Обновлено в 06:58
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд
Обновлено в 03:03
Политика
Порошенко предложил Зеленскому темы для дебатов
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко, который все еще правит республикой, заявил, что дебаты с главным фаворитом выборов Владимиром Зеленским должны пройти в три этапа.
Обновлено в 03:18
Экономика
Михельсон рассказал о фактической мощности трех линий «Ямала СПГ»
Реальная мощность трех линий завода "Ямал СПГ" превышает проектную в 16,5 миллиона тонн и фактически составляет 17,5 миллиона тонн, заявил глава основного акционера проекта "Новатэка" Леонид Михельсон.
Обновлено в 07:02
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибла женщина и двое детей
В Московской области во время пожара в квартире погибла женщина и двое ее детей.
Обновлено в 07:07