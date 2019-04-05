Самюэль Жиго: «Что бы я попросил, если бы появилась возможность обратиться к Богу? Помоги мне выиграть титул со „Спартаком“»Матч ТВ 06:48

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго ответил на вопросы о работе в клубе перед столичным дерби с ЦСКА.

Спорт день за днем

Самюэль Жиго: «Что бы я попросил, если бы появилась возможность обратиться к Богу? Помоги мне выиграть титул со „Спартаком“»

Спорт день за днем

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