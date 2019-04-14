Футбол

Самюэль Умтити заинтересовал «Ювентус»Еженедельник Футбол 03:44

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может оказаться в чемпионате Италии. Он обратил на себя внимание «Ювентуса». Теперь не только лондонский «Арсенал», но и Старая синьора заинтересована в футболисте.
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Защитник «Барселоны» попал в сферу интересов «Ювентуса»

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СМИ: Юмтити может перейти в «Ювентус»

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Sports.ru03:26
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