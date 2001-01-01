Футбол
Самюэль Умтити заинтересовал «Ювентус»Еженедельник Футбол 03:44
Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может оказаться в чемпионате Италии. Он обратил на себя внимание «Ювентуса». Теперь не только лондонский «Арсенал», но и Старая синьора заинтересована в футболисте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Общество
Снегопады возвращаются в Челябинскую область
Сегодня ночью похолодает до - 5 В Челябинской области прогнозируется похолодание и снег.
Обновлено вчера в 11:39
Интернет
Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook
Утечка информации происходила с 1 января по 28 марта Корпорация Microsoft сообщила о взломе почтового клиента Outlook, пишет TechCrunch.
Обновлено вчера в 20:23
Единоборства
Порье победил Холлоуэя и бросил вызов Нурмагомедову
Американский боец Дастин Порье в рамках турнира UFC 236 победил соотечественника Макса Холлоуэя в бою за пояс временного чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Авто
Составлен рейтинг самых надежных авто из Китая
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
170 лет назад под Воронежем родился создатель легендарной трехлинейки
14 апреля 1849 года в Рамони Воронежской губернии родился русский конструктор Сергей Иванович Мосин.
Обновлено в 02:00
Политика
Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне
Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью
Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35
Авто
В России определили критерии надёжности автомобилей
Еще 10% россиян считают залогом надежности марку автомобиля, а другие 10% прислушиваются в этом вопросе к мнению друзей и знакомых.
Обновлено вчера в 03:33
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Хоккей
Кучерова дисквалифицировали на один матч Кубка Стэнли
Как сообщается на сайте лиги, нападающий получил дисквалификацию во втором матче серии против «Тампы» (5:1). В третьем периоде за пять минут до окончания матча он толкнул на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваару.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие
Ливан заявил о нарушении границы израильским беспилотником
Военные силы Ливана предупредили миротворцев ООН о нарушении Израилем границ страны.
Обновлено в 01:20
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Происшествия
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Путешествия
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск
Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Спорт
Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Автоспорт
Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»
Четырёхкратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».
Обновлено в 03:54
Экономика
От сети АЗС до недвижимости в Испании: как живут депутаты ГД от Кубани
По имеющейся в собственности недвижимости супруга Напсо существенно опережает и супруга, и его коллег от региона: она владеет земельным участков, двумя объектами незавершенного строительства, несколькими автозаправочными станциями и газотопливными хранилищами, гаражным боксом, а также более чем десятком нежилых помещений.
Обновлено вчера в 14:36
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции.
Обновлено в 02:40
Общество
Новый вход у Боровицких ворот Кремля откроется к концу года
Обновлено вчера в 21:29
Футбол
Дубль Ибрагимовича принёс «Гэлакси» победу над «Филадельфией» в матче MLS
«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Филадельфия Юнион» в матче регулярного чемпионата американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено в 03:07
Футбол
«Анжи» сыграет с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ
«Анжи» и «Зенит» сыграют между собой в 23-м туре Российской Премьер-лиги.
Обновлено 11 апреля в 09:11
Футбол
Валерий РЕЙНГОЛЬД: «Зенит» почувствовал запах сырого мяса
Чемпион страны и обладатель Кубка в составе московского «Спартака», футбольный критик в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о поражении московского ЦСКА в матче с «Оренбургом» и предрек разгром в матче «Зенит» - «Анжи».
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Джулиани: Ассанж мог знать, что Киев стоял за обвинениями в сговоре против Трампа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может рассказать, что за утверждениями о приписываемом России сговоре с предвыборным штабом Дональда Трампа стояла Украина.
Обновлено 12 апреля в 13:40
Технологии
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59