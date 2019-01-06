Экономика
Американская валюта за год подорожала более чем на 20%, пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.
Эхо Москвывчера в 05:30
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с чего всё началось
Что же касается аутсайдеров, то если по итогам 2017 года это была покупка акций и наличных долларов, когда они принесли владельцам только убытки, то в 2018 году самой убыточной инвестицией стали вложения в криптовалюты — за год их стоимость упала в разы.РБКвчера в 01:52
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РБК: вложения в акции и доллары стали для россиян самыми выгодными в 2018 году
Новая газетавчера в 07:26
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Экономика
В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ
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Обновлено в 08:50
Энергетика
Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая
Цены на нефть в понедельник днем растут на 3% на фоне оптимизма по торговым переговорам США и КНР, поддерживает удорожание сырья и статистика по буровым установкам от BHGE, свидетельствуют данные торгов.
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Экономика
Банкрот «Анкор банк» выплатил кредиторам почти 224 млн рублей
Обанкроченный в 2017 году АО «Анкор банк» (Татария) в рамках процедуры конкурсного производства на начало декабря 2018 года выплатил своим кредиторам, отнесённым к первой очереди, свыше 223,59 млн рублей.
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Экономика
Мед, который оценили Путин и Си Цзиньпин на ВЭФ, продают в Китае
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Финансы
На год грядущий: что банки приготовили россиянам в 2019-м
На фоне стремительного роста кредитного портфеля банков финансовые власти задумались об ограничении долговой нагрузки россиян.
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Экономика
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Обновлено в 06:03
Экономика
Эксперт: Потребкорзина в 2019 году подорожает на 5 процентов
В целом потребкорзина в 2019 году может подорожать на 5 процентов, прогнозирует Анастасия Соснова.
Обновлено вчера в 06:10
Экономика
Аналитики прогнозируют снижение продаж у компании Samsung
Прибыль южнокорейской компании Samsung в четвёртом квартале 2018 года снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил старший аналитик HI Investment & Securities Сонг Мен изданию Reuters.
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Экономика
Нижегородские производители пищевых продуктов улучшили показатели
Нижегородская область по итогам десяти месяцев 2018 года попала в число лидеров по объему производства пищевых продуктов, заняв второе место в Поволжье.
Обновлено в 02:33
Экономика
Мусоросортировочный комплекс построят в Ингушетии в 2019 году
Мусоросортировочный комплекс и две линии по переработке твердых коммунальных отходов построят в Ингушетии в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:50
Экономика
Самарский «Автовазбанк» начал вхождение в состав банка «Траст»
Зарегистрированный в Тольятти (Самарская область) АО «Автовазбанк» будет официально присоединён к московскому ПАО Национальный банк «Траст».
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
Правительство создало особую экономическую зону в Воронежской области
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил создание особой экономической зоны (ОЭЗ) типа "Центр" на территории Воронежской области.
Обновлено вчера в 03:51
Экономика
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По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, ОАЭ планируют выделить Пакистану кредит на сумму 6,2 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 08:43
Экономика
Эксперты: курс биткоина может упасть ниже $3 тысяч
После взлета курса биткоина до $20 тысяч в конце 2017 года оптимисты и обычные спекулянты рисовали для самой популярной в мире криптовалюты весьма радужные перспективы.
Обновлено вчера в 13:22
Финансы
Правительство Бутана обнародовало бюджет на 2019 год
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Обновлено вчера в 10:19