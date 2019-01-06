Что же касается аутсайдеров, то если по итогам 2017 года это была покупка акций и наличных долларов, когда они принесли владельцам только убытки, то в 2018 году самой убыточной инвестицией стали вложения в криптовалюты — за год их стоимость упала в разы.

с чего всё началось

Американская валюта за год подорожала более чем на 20%, пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

Самыми выгодными в минувшем году для россиян были вложения в доллары

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