Кино
Живая КубаньСамым популярным российским фильмом XXI века стала драма «Легенда №17»
Спортивная драма с Данилой Козловским в главной роли стала абсолютным лидером всех рейтингов. Сервис "Кино Mail.ru" сообщает, что среди множества российских фильмов, отснятых и выпущенных в 21 веке, есть те, что получили наивысшие оценки на проекте.
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Наука
Синдром беспокойных ног приводит к суициду
Исследование показало, что жертвы синдрома беспокойных ног почти в три раза чаще рискуют столкнуться с самоповреждениями или совершить попытку суицида.
Medikforum.ru вчера в 05:30
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group
ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс вчера в 12:06
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52
Музыка
Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт
Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.
Комсомольская правда 03:38
Космос
Зафиксировано увеличение яркости окружения звезды в соседней галактике
Наблюдения за пульсаром PSR B0540-69 в галактике Большое Магелланово облако с помощью нескольких обсерваторий показали, что окружающая его туманность пульсарного ветра постепенно стала увеличивать свою яркость в рентгеновском диапазоне после того, как он в 2011 году испытал внезапное увеличение темпа торможения вращения.
Ин-спейс.ру вчера в 11:00
Авто
Hyundai показала кроссовер NEXO на топливных элементах в Шанхае
На выставке Hyundai Hydrogen World-2019 в Шанхае компания Hyundai представила новый электрокроссовер Nexo с силовой установкой на водородных топливных элементах (FCEV).
Автоновости дня 04:58
Происшествия
Фигурант расследования Ивана Голунова ушел с должности в ФСБ
Помощник начальника Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев, которого журналист "Медузы" Иван Голунов упоминал в расследовании о похоронном бизнесе Москвы, ушел с должности ФСБ и перешел в службу безопасности крупной энергетической компании, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:13
Происшествия
ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.
Газета.Ru 05:18
Происшествия
В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека
Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
ТАСС 04:22
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Общество
Власти запустят онлайн-сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД
На сайте gosuslugi.ru появится отдельный сервис, с помощью которого автомобилисты смогут обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн, без визита в ГИБДД.
РБК 03:30
Происшествия
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8
Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
Российская газета 04:36
Общество
Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Последнюю группу косаток, которые находились в «китовой тюрьме» в Приморье, выпустили в Охотское море.
RT на русском 03:44
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика
В МИД Китая выразили протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге
В МИД КНР осудили высказывания лидеров G7 по поводу демонстраций в Гонконге, заявив, что ситуация в этом районе является внутренним делом Китая.
RT на русском 05:08
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Культура
Петру Мамонову предстоит еще одна операция
Музыкант и актер Петр Мамонов, госпитализированный с инфарктом, переведен из реанимации в кардиологическое отделение.
ИА InterMedia 06:07
Общество
Пенсионеров-льготников подвезут до границы
Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Армия и оружие
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
В Сети появилось видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в Жуковском.
РИА Новости 05:14
Происшествия
Фанат Тактарова захотел фото с кумиром и поплатился
Житель Подмосковья захотел сфотографироваться с бывшим бойцом смешанного стиля (MMA) Олегом Тактаровым и остался без мобильного телефона.
Lenta.ru 05:15
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Киберспорт
В Fortnite пройдет кроссовер с Borderlands
Epic Games проведет акцию «Fortnite х Пандора», которая станет кроссовером со вселенной Borderlands.
CyberSport.ru 04:56
Космос
Роскосмос начал подготовку к полету на Луну
Госкорпорация «Роскосмос» начала подготовку к полету на Луну.
Твой Иркутск 00:30
Теннис
Мария Шарапова уступила Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США, проходящего на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.
Вести.Ru вчера в 21:58
Финансы
Россиянам готовят новую модель пенсионных накоплений
Министерство финансов РФ совместно с Центробанком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений в России и уже в начале сентября представят детали этой системы, причем от названия Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) решили отказаться.
Росбалт 05:32