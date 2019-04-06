Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий ТрутневКоммерсантъ вчера в 03:30
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
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Технологии
Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос
Обновлено в 00:36
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Происшествия
У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей
Обновлено вчера в 10:03
Авто
Назван ТОП-5 дизельных кроссоверов до 800 000 рублей
Обновлено в 03:35
Общество
В Москве на выходных ожидается облачная погода и осадки
Облачную погоду и небольшие осадки обещают синоптики в Москве 6 и 7 апреля. Информация об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Михаил Боярский: «Был убежден, что из Лизы ни черта не получится»
Сереже легко давалась учеба, а из Лизы я был убежден, ни черта не получится.
Обновлено в 02:30
Политика
Председатель ГД Вячеслав Володин дал интервью интернет-редакции официального сайта
ГД и Совет Федерации все же вышли на компромиссное решение.
Обновлено в 03:00
Футбол
Столичное дерби. «Спартак» на «Открытие Арене» примет ЦСКА
Центральным матчем 22-го тура российской футбольной премьер-лиги безусловно станет столичное дерби, в котором "Спартак" на газоне домашней "Открытие Арены" примет принципиальных соперников из ЦСКА.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко
Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
В Якутии завели дело на женщину, оставившую младенца одного на четыре дня
В Якутии в отношении 37-летней женщины, оставившей своего трёхмесячного ребёнка одного на четыре дня, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Стас Михайлов перенёс концерт в Костроме из-за ангины
Стас Михайлов вынужден был перенести концерт в Костроме, за что лично извинился перед фанатами. Отмена выступления произошла из-за ангины.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди
Обновлено вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Сын Децла не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара»
Сын Децла Тони не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара». Мероприятие проходило в «Крокус Сити Холле».
Обновлено в 00:05
Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено вчера в 13:47
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Корабли Грузии и НАТО провели учения в Черном море
Корабли второго постоянного морского соединения НАТО поучаствовали в учениях береговой охраны МВД Грузии.
Обновлено в 04:58
Политика
Представитель ОБСЕ Фриш посетил СИЗО в Донецке, где содержатся пленные
Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш встретился в пятницу с руководством одного из донецких СИЗО, где содержатся украинские пленные.
Обновлено вчера в 03:50
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43
Музыка
«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием
В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено вчера в 14:08
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено вчера в 07:09
Музыка
Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»
Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Футбол
Депай может стать игроком «Ливерпуля»
Отмечается, что «Лион» не станет продавать игрока менее, чем за € 30 млн. Депай выступает в составе «Лиона» с 2017 года.
Обновлено в 05:05
Единоборства
Александр Усик проведет первый бой в супертяжелом весе 25 мая
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.
Обновлено в 02:56