Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий ТрутневКоммерсантъ вчера в 03:30
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
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Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в непристойном поведении
Телеведущая Мика Бжезински, дочь покойного американского политолога Збигнева Бжезинского, рассказала о неподобающем поведении президента США Дональда Трампа во время съемок одного из выпусков шоу Morning Joe на канале MSNBC.
Обновлено в 02:48
Хоккей
Панарин и Бобровский названы звездами игрового дня в НХЛ
Российский голкипер "Коламбуса" Бобровский стал третьей звездой дня.
Обновлено в 02:40
Политика
Британцам начали выдавать паспорта без упоминания ЕС
Паспорта нового образца начали выдавать жителям Великобритании. Они почти отличаются от старых.
Обновлено в 03:26
Музыка
Лазарев назвал главного соперника на Евровидении
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами
По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.
Обновлено вчера в 20:03
Теннис
Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
В четвертьфинале турнира Азаренко сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.
Обновлено 04 апреля в 23:53
Армия и оружие
ЛНА готовится к походу на Триполи
Вооруженные формирования Ливийской национальной армии под командованием генерала Халифы Хафтара готовятся к "походу на запад".
Обновлено 04 апреля в 04:23
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Зеленский опубликовал результаты анализа на наркотики
Обновлено вчера в 10:44
Наука
Ученые доказали, что алкоголь разрушает мозг в течение шести недель
Международная команда ученых из Испании, Германии и Италии выяснила, что даже на шестой неделе после отказа от алкоголя он разрушает клетки мозга, пишет газета «Известия».
Обновлено в 01:43
Музыка
Группа «Альянс» впервые показала клип на песню «На заре» в Сети
Легендарная советская группа "Альянс" показала восстановленный первый клип на песню "На заре".
Обновлено вчера в 11:37
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга
Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Общество
Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы
Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Лавров заявил о неизменности позиции России по статусу Голанских высот
25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 00:59
Футбол
Главное дерби России телеболельщик не увидит
После 21-го тура «Зенит» набрал 44 очка, по 38 у «Краснодара» и «Локомотива», 37 — ЦСКА, 36 — «Спартак».
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
При пожаре во Владимирской области погибли бабушка и двое внуков
В жилом доме города Вязники Владимирской области три человека стали жертвами пожара, среди них бабушка и двое внуков.
Обновлено в 03:20
Общество
В Москве на выходных ожидается облачная погода и осадки
Облачную погоду и небольшие осадки обещают синоптики в Москве 6 и 7 апреля. Информация об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Михаил Боярский: «Был убежден, что из Лизы ни черта не получится»
Сереже легко давалась учеба, а из Лизы я был убежден, ни черта не получится.
Обновлено в 02:30
Экономика
Стоимость аренды квартир выросла в большинстве регионов
Цены на аренду жилья выросли в 48 из 79 регионов России, свидетельствуют данные Domofond.ru за первый квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Пушков прокомментировал поражение Украины по спору с Россией в ВТО
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победу России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ограничений на транзит украинских товаров через территорию РФ.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40