Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий ТрутневКоммерсантъ вчера в 03:30

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Политика Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в непристойном поведении Телеведущая Мика Бжезински, дочь покойного американского политолога Збигнева Бжезинского, рассказала о неподобающем поведении президента США Дональда Трампа во время съемок одного из выпусков шоу Morning Joe на канале MSNBC.

Политика Британцам начали выдавать паспорта без упоминания ЕС Паспорта нового образца начали выдавать жителям Великобритании. Они почти отличаются от старых.

Армия и оружие Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.

Теннис Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее В четвертьфинале турнира Азаренко сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.

Армия и оружие ЛНА готовится к походу на Триполи Вооруженные формирования Ливийской национальной армии под командованием генерала Халифы Хафтара готовятся к "походу на запад".

Гаджеты Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.

Наука Ученые доказали, что алкоголь разрушает мозг в течение шести недель Международная команда ученых из Испании, Германии и Италии выяснила, что даже на шестой неделе после отказа от алкоголя он разрушает клетки мозга, пишет газета «Известия».

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Футбол Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке» Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Экономика РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.

Происшествия В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».

Общество Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.

Политика Лавров заявил о неизменности позиции России по статусу Голанских высот 25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Футбол Главное дерби России телеболельщик не увидит После 21-го тура «Зенит» набрал 44 очка, по 38 у «Краснодара» и «Локомотива», 37 — ЦСКА, 36 — «Спартак».

Происшествия При пожаре во Владимирской области погибли бабушка и двое внуков В жилом доме города Вязники Владимирской области три человека стали жертвами пожара, среди них бабушка и двое внуков.

Общество В Москве на выходных ожидается облачная погода и осадки Облачную погоду и небольшие осадки обещают синоптики в Москве 6 и 7 апреля. Информация об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Экономика Стоимость аренды квартир выросла в большинстве регионов Цены на аренду жилья выросли в 48 из 79 регионов России, свидетельствуют данные Domofond.ru за первый квартал 2019 года.

Политика В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Пушков прокомментировал поражение Украины по спору с Россией в ВТО Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победу России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ограничений на транзит украинских товаров через территорию РФ.

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.