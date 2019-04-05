Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий ТрутневКоммерсантъ 03:30

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
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СМИ предсказали возврат Трутнева на первое место по доходам в кабмине

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«Коммерсант»: самым богатым министром правительства стал Трутнев

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Пресс-служба Трутнева объяснила рост его доходов в 2018 году

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Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

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«Коммерсантъ»: вице-премьер Юрий Трутнев станет лидером по доходам в правительстве

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Палеонтологи обнаружили останки древнего четвероногого кита

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При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли женщина и двое детей

Двое детей и женщина погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в городском округе Щелково Московской области, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:46
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Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо

Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:28
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Сергей Семак: «Все хотят стать чемпионами. „Зенит“ в том числе»

"Зенит" с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Локомотив" с 38 баллами располагается на второй строчке.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Политика

Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов.
Обновлено в 03:52
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Общество

ТАСС: «Плеер.ру» закрыли на месяц из-за махинаций с чеками

Интернет-магазин электроники «Плеер.ру» закрыт на 30 дней из-за подозрений в махинациях и подделке чеков, утверждают источники ТАСС.
Обновлено в 05:09
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа

3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Экономика

«Магнит» подтвердил заинтересованность в покупке 100% «Ленты»

Ретейлер "Магнит" заинтересован в покупке 100% "Ленты", подтверждает свое предложение о приобретении торговой сети.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Полиция обнаружила в Подмосковье колл-центр лжеэкстрасенсов

Обновлено в 03:37
Политика

Путину представили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с докладом Росстата о том, что треть российских семей не могут позволить себе новую пару сезонной обуви, президент России Владимир Путин введен в курс дела.
Обновлено в 05:55
Хоккей

Президентом челябинского ХК «Трактор» избран Алексей Текслер

Напоминаем, Текслер рассказал о кадровых перестановках в хоккейном клубе на состоявшемся в минувший четверг брифинге в южноуральском правительстве.
Обновлено в 04:00
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Политика

Мэй попросила ЕС о новой отсрочке Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй в письме к главе Европейского совета Дональду Туску попросила, чтобы европейские власти перенесли дедлайн по Brexit на 30 июня.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Экономика

ЦБ лишил лицензии банк «Иваново»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново», говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:56
Общество

Названы причины аварии в Тушинском тоннеле в Москве

Обновлено в 06:02
Армия и оружие

Ливийская национальная армия заняла часть Триполи, сообщил источник

Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля

Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Энергетика

Минэнерго не исключило распространения НДД на всю нефтяную отрасль

Минэнерго РФ после мониторинга и анализа влияния пилотного проекта по внедрению налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли может предложить распространить действие такой налоговой системы на всю отрасль, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика

Минпромторг в I полугодии ожидает завершения испытаний газовой турбины

Минпромторг РФ ожидает завершения испытаний опытно-промышленного образца отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М в первом полугодии 2019 года, заявил глава ведомства Денис Мантуров, выступая на коллегии Минэнерго.
Обновлено в 05:49
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Названы самые популярные имена для новорождённых в России

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Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
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Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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