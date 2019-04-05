Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий ТрутневКоммерсантъ 03:30

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

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