Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий ТрутневКоммерсантъ 03:30
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 09:23, Ашберн
Политика
Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»
Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Ливийская армия начала наступление на Триполи
Обновлено в 09:00
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Каждый пятый россиянин мечтает уехать за границу
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие
Порошенко испытал комплекс ракет «Нептун»
Обновлено в 08:58
Политика
Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».
Обновлено в 07:55
Путешествия
Конюхов не смог добраться до мыса Горн на весельной лодке в срок
Путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, не успел завершить переход через Южный океан до мыса Горн за 120 дней, как планировал ранее.
Обновлено в 07:35
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Обновлено вчера в 08:59
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Политика
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Происшествия
На Ставрополье из почтовой машины похитили два мешка денег
Неизвестные забрали два мешка денег и скрылись.
Обновлено в 08:14
Политика
Кличко предложил Порошенко и Зеленскому сдать анализы в WADA
Ранее Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов президента Украины.
Обновлено в 07:45
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз роста российского ВВП в 2019 году
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,4% с 1,5%, ожидавшихся им в январе, на 2020-2021 годы сохранил на уровне 1,8%. Такие данные содержатся в "Экономическом бюллетене по региону Европы и Центральной Азии", опубликованном банком.
Обновлено в 00:13
Хоккей
В Уфе проигравшие «Авангарду» игроки «Салавата Юлаева» устроили драку
В минувший четверг на «Уфа-Арене» состоялась четвертая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом».
Обновлено в 06:43
Футбол
Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 04:02
Общество
Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено в 07:55
Экономика
Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,3%
Годовая инфляция в России в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа
3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Общество
Названы самые востребованные в России вакансии
Самыми востребованными в России являются специалисты рабочих профессий.
Обновлено в 01:39