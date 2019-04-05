Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий ТрутневКоммерсантъ 03:30

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
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Самым богатым членом российского правительства может стать бывший уральский губернатор

URA.Ru04:35

Чиновники-миллионеры. Члены кабмина Трутнев и Мантуров показали самые большие суммы в декларациях

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Пресс-служба Трутнева объяснила рост его доходов в 2018 году

РИА Новости04:39

СМИ предсказали возврат Трутнева на первое место по доходам в кабмине

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«Коммерсант»: самым богатым министром правительства стал Трутнев

Московский Комсомолец04:13

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Коммерсантъ03:30

«Коммерсантъ»: вице-премьер Юрий Трутнев станет лидером по доходам в правительстве

Дождь05:13
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Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети

Обновлено в 06:19
Политика

Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»

Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Ливийская армия начала наступление на Триполи

Обновлено в 09:00
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Политика

Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко

Обновлено вчера в 11:39
Общество

Каждый пятый россиянин мечтает уехать за границу

Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие

Порошенко испытал комплекс ракет «Нептун»

Обновлено в 08:58
Политика

Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».
Обновлено в 07:55
Путешествия

Конюхов не смог добраться до мыса Горн на весельной лодке в срок

Путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, не успел завершить переход через Южный океан до мыса Горн за 120 дней, как планировал ранее.
Обновлено в 07:35
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда

Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Обновлено вчера в 08:59
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова

Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Политика

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Мощный взрыв произошел в жилом многоэтажном доме в Мадриде

Обновлено в 08:26
Происшествия

На Ставрополье из почтовой машины похитили два мешка денег

Неизвестные забрали два мешка денег и скрылись.
Обновлено в 08:14
Политика

Кличко предложил Порошенко и Зеленскому сдать анализы в WADA

Ранее Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов президента Украины.
Обновлено в 07:45
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов

Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Дагестане мальчик умер после укола в больнице

Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз роста российского ВВП в 2019 году

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,4% с 1,5%, ожидавшихся им в январе, на 2020-2021 годы сохранил на уровне 1,8%. Такие данные содержатся в "Экономическом бюллетене по региону Европы и Центральной Азии", опубликованном банком.
Обновлено в 00:13
Хоккей

В Уфе проигравшие «Авангарду» игроки «Салавата Юлаева» устроили драку

В минувший четверг на «Уфа-Арене» состоялась четвертая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом».
Обновлено в 06:43
Футбол

Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 04:02
Общество

Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено в 07:55
Экономика

Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,3%

Годовая инфляция в России в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа

3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Общество

Названы самые востребованные в России вакансии

Самыми востребованными в России являются специалисты рабочих профессий.
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Юрий Петрович Трутнев
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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