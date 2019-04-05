Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий ТрутневКоммерсантъ 03:30
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
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Общество
Честный дом: Всеволод Баев, Дина Назарова
«Умная» архитектура нацелена на формирование новых градостроительных подходов к созданию городов для жизни.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено в 14:43
Политика
США серьезно рассматривают применение военной силы против Венесуэлы
США чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы и намерены усилить экономическое давление, сообщил 5 апреля представитель американской администрации высокого ранга.
Обновлено в 18:24
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено в 19:22
Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
Обновлено в 04:41
Политика
Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах
Обновлено в 15:26
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Здоровье
Исследование показало, какие темы больше всего волнуют россиян
Россиян больше всего волнуют темы семьи, личных отношений и здоровья, а также футбол, отдых, музыка.
Обновлено в 20:35
Общество
Наведут на мысль: «теория подталкивания» остается спорной, но применяемой практикой
Теория подталкивания (Nudge theory) — одно из самых модных и обсуждаемых направлений современной социологии и психологии масс.
Обновлено в 17:02
Футбол
Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов
Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) предложила изменить формат Лиги чемпионов с сезона-2024/25.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Спутники-шпионы США неоднократно сближались с российскими аппаратами
Например, американские спутники GSSAP сближались на расстоянии от 10 до 15 км с российскими гражданскими космическими аппаратами «Экспресс-АМ8» в июле 2017 года и «Луч» в сентябре 2017 года.
Обновлено в 21:11
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Наука
Искусственный интеллект написал свою первую научную работу
Издательство Springer Nature опубликовало первую в истории человечества научную книгу, созданную математическим алгоритмом.
Обновлено в 06:44
Общество
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ на 20%
Boeing временно сократит производство самолетов 737 МАХ почти на 20% — с 52 до 42 экземпляров в месяц, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Денниса Мюленбурга.
Обновлено в 17:02
Авто
Назван ТОП-10 автомобилей, от которых избавляются в первый год
При создании списка журналисты взяли данные о продажах автомобилей за определённый промежуток времени и количество машин, которые продали в течении года после покупки.
Обновлено в 12:16
Происшествия
За акцию с «надгробием» Путина арестовали второго петербуржца
Суд установил, что Кудрявцев 3 апреля 2019 года руководил установкой "инсталляции надгробия" с надписью "Путин В.В. 1952-2019 Предал народ России" на газоне Александровского сада.
Обновлено в 14:29
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Совбез ООН призвал Хафтара прекратить военные столкновения в Ливии
Организация призвала Ливийскую национальную армию (ЛНА), подконтрольную маршалу Халифу Хафтару, избежать военного столкновения и пригрозила привлечь виновных в продолжении конфликта к ответственности.
Обновлено в 18:27
Политика
США продолжат постоянные контакты с Китаем по торговым вопросам
Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
Обновлено в 19:23
Космос
У американского Orion нашли проблему
Обновлено вчера в 10:00
Здоровье
Названа дневная норма кофеина, безопасная для здоровья
Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача, кофеин обладает многогранным положительным действием на организм, но важно знать меру.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Twitter оштрафовали на три тысячи рублей
Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей.
Обновлено в 11:37