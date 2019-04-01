Общество
Самым богатым петербургским депутатом Госдумы стал Сергей БоярскийЗакC.Ру вчера в 12:26
Депутаты Государственной думы 12 апреля отчитались о своих доходах за 2018 год. Самым богатым представителем Петербурга в нижней палате Федерального собрания стал Сергей Боярский, задекларировавший 18,6 млн рублей. В прошлом году доход сына киномушкетера составлял лишь 10,7 млн рублей.
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Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
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