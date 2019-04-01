Общество

Самым богатым петербургским депутатом Госдумы стал Сергей БоярскийЗакC.Ру вчера в 12:26

Депутаты Государственной думы 12 апреля отчитались о своих доходах за 2018 год. Самым богатым представителем Петербурга в нижней палате Федерального собрания стал Сергей Боярский, задекларировавший 18,6 млн рублей. В прошлом году доход сына киномушкетера составлял лишь 10,7 млн рублей.
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Сколько заработали депутаты Госдумы от Коми в 2018 году

Комиинформ00:03

Сын Боярского — самый богатый депутат Госдумы от Петербурга

МР7.рувчера в 12:55

Пайкин, Боярский, Бортко: самые богатые депутаты Госдумы от Петербурга

REGNUMвчера в 14:44

Самым богатым петербургским депутатом Госдумы стал Сергей Боярский

ЗакC.Рувчера в 12:26
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Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено вчера в 16:56
Хоккей

ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ

Обновлено вчера в 18:35
Политика

Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Авто

Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России

Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено 11 апреля в 15:32
Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy

Компания SpaceX объявила об успешном завершении первой коммерческой миссии сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Армия и оружие

Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО

Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Хакеры выложили в сеть данные о тысячах сотрудников полиции и ФБР

Речь идет о десятках файлов, содержащих личную информацию нескольких тысячах сотрудников полиции и ФБР: имена, личные и служебные адреса электронной почты, названий должностей, телефонные номера домашние адреса, пишет Techcrunch.
Обновлено в 00:20
Политика

Помпео заявил, что Россия «вмешалась» в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в том, что она якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы «без права на это».
Обновлено в 00:33
Экономика

Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков

Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.
Обновлено вчера в 23:11
Общество

Барнаульцы пригнали «Урал», чтобы не дать «Кинзе и мяте» поставить летнюю веранду

Обновлено вчера в 22:22
Космос

Российские ученые нашли признаки жизни на Венере

Предположение российских ученых о наличии жизни на Венере основывается на том, что инопланетные формы жизни не обязательно должны быть похожи на земные.
Обновлено вчера в 10:01
Общество

Глава Петербурга создал «ВКонтакте» рубрику «Беглов в движении»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл в социальной сети "ВКонтакте" экспериментальную рубрику "Беглов в движении".
Обновлено вчера в 14:17
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

Обновлено вчера в 08:56
Экономика

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ

Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено вчера в 13:19
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

На Пхукете сильный пожар прервал празднование тайского Нового года

В Таиланде взрыв трансформатора и последующий пожар прервали празднование Нового года (Сонгкрана).
Обновлено в 00:03
Экономика

Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года

Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
Обновлено вчера в 07:33
Политика

Матвиенко озвучила условие для возвращения России в ПАСЕ

Россия не готова вернуться в ПАСЕ, пока организация не искоренила дискриминацию национальных делегаций, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено вчера в 21:17
Политика

Оливер Стоун выступил в защиту Ассанжа

Американский режиссер Оливер Стоун выступил в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, по его мнению, всегда старался принести пользу человечеству.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела

Обновлено вчера в 05:19
Общество

Популярность рэпера Гнойного объяснили знанием Достоевского

Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) приобрел известность после словесной дуэли с рэпером Оксимироном (Мирон Федоров).
Обновлено вчера в 20:38
Единоборства

Боксер Ломаченко защитил два титула чемпиона мира в легком весе

Двукратный победитель Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг.
Обновлено в 00:56
Хоккей

«Сан-Хосе» в матче с «Вегасом» отыгрался с 0:3 за 129 секунд

«Сан-Хосе Шаркс» на своем льду принимает «Вегас Голден Найтс» во втором матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Знаменитый спортсмен признан виновным в изнасиловании спящей женщины

Обновлено вчера в 13:28
Экономика

Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%

"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
Обновлено вчера в 09:22
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено вчера в 08:01
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