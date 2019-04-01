Общество

Самым богатым петербургским депутатом Госдумы стал Сергей БоярскийЗакC.Ру вчера в 12:26

Депутаты Государственной думы 12 апреля отчитались о своих доходах за 2018 год. Самым богатым представителем Петербурга в нижней палате Федерального собрания стал Сергей Боярский, задекларировавший 18,6 млн рублей. В прошлом году доход сына киномушкетера составлял лишь 10,7 млн рублей.
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Сын Боярского — самый богатый депутат Госдумы от Петербурга

МР7.рувчера в 12:55

Самым богатым петербургским депутатом Госдумы стал Сергей Боярский

ЗакC.Рувчера в 12:26

Пайкин, Боярский, Бортко: самые богатые депутаты Госдумы от Петербурга

REGNUMвчера в 14:44
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:11, Ашберн
Единоборства

Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом

Обновлено в 02:41
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Спорт

Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Автоспорт

Александер Элбон не примет участие в квалификации

Обследование не выявило никаких повреждений, Элбон был допущен к дальнейшему участию в уик-энде, но Александер не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:14
Политика

Опубликованы новые рейтинги Зеленского и Порошенко

Во втором туре президентских выборов на Украине большинство избирателей намерены голосовать за шоумена Владимира Зеленского - об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного группой "Рейтинг".
Обновлено 11 апреля в 04:41
Авто

Пикап Lada Granta Cross – опубликован первый рендер

Венгерская дизайн-студия X-Tomi Design, специализирующаяся на создании виртуальных рендеров автомобилей, представила собственное видение пикап-версии автомобиля Lada Granta Cross, продающегося на российском авторынке.
Обновлено в 00:43
Политика

Опубликовано видео встречи Зеленского и Макрона

Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

Учительницу из Новосибирской области могут осудить за экстремизм

Как пишет издание, на родительском собрании в школе поселка Ояш Болотниковского района Новосибирской области, Наталья Оганисян якобы грубо обратилась к матери одного из учеников, гражданке Узбекистана.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Авто

Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения представлен официально

Компания Chevrolet официально представила кроссовер Captiva второго поколения.
Обновлено вчера в 12:13
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Армия и оружие

Замминистра обороны РФ обсудил с французским послом действия России в Сирии

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с французским послом в РФ Сильви-Аньес Берманн рассказал о действиях России в Сирии, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 16:07
Общество

Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg

Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:51
Экономика

Почти всем в стране владеют 3% самых богатых граждан

Оценку концентрации финансовых активов у богатых россиян аналитики проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики.
Обновлено вчера в 04:12
Армия и оружие

Новая зенитная ракетная система «Витязь» прошла госиспытания

Обновлено вчера в 08:18
Армия и оружие

В армии Украины появится новая медаль «За ранение»

В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Глава Военного совета Судана ушел в отставку

По данным агентства, новым руководителем совета стал глава генштаба сухопутных войск Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.
Обновлено вчера в 16:11
Политика

Порошенко приедет на стадион для дебатов с Зеленским 14 апреля

Президент Украины Петр Порошенко намерен приехать на стадион "Олимпийский" в Киеве 14 апреля, где планирует провести дебаты с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США

Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.
Обновлено в 00:23
Общество

Южноуральские депутаты Госдумы отчитались о доходах

У остальных депутатов доходы скромнее и составляют в среднем 4,8 млн руб. Самым "бедным" челябинским депутатом Госдумы стал Олег Колесников, который заработал 3,8 млн руб. Его супруга - депутат Заксобрания Челябинской области Лена Колесникова за 2018 г. задекларировала около 4,4 млн руб. В собственности у семьи лишь две квартиры в безвозмездном пользовании.
Обновлено в 03:58
Политика

Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине

Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика

Полпред президента РФ Комаров заработал 657 млн рублей в 2018 году

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в 2018 году заработал больше всех чиновников из администрации главы государства — 657 278 424 рублей.
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие

В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море

Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено вчера в 11:37
Культура

Валерий Фокин вышел из секретариата Союза театральных деятелей

В свою очередь председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин сообщил, что не в курсе решения Фокина выйти из секретариата союза.
Обновлено вчера в 12:01
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено вчера в 18:05
Авто

СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Общество

Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом

Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы

Обновлено вчера в 14:29
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Владимир Бортко
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной Думы шестого и седьмого созывов от КПРФ, заместитель и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре. Кинорежиссёр, сценарист, продюсер. С 1988 по 1990 год Председатель правления Ленинградского отделения Союза кинематографистов СССР. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины. Лауреат Государственной премии РСФСР за телефильм «Собачье сердце».
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Сергей Боярский
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» с 5 октября 2016 года.
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