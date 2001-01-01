Общество

Самым богатым петербургским депутатом Госдумы стал Сергей БоярскийЗакC.Ру 12:26

Депутаты Государственной думы 12 апреля отчитались о своих доходах за 2018 год. Самым богатым представителем Петербурга в нижней палате Федерального собрания стал Сергей Боярский, задекларировавший 18,6 млн рублей. В прошлом году доход сына киномушкетера составлял лишь 10,7 млн рублей.
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У кого больше: сенаторы и депутаты Госдумы от НСО назвали свои доходы за прошлый год

НГС15:49

Самым богатым петербургским депутатом Госдумы стал Сергей Боярский

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В тройке самых богатых свердловских депутатов Госдумы сменился лидер

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В списке самых богатых депутатов Госдумы от Среднего Урала – новый лидер

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Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

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Политика

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
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Общество

ZAB.RU публикует доходы жён депутатов Госдумы от Забайкалья

Ранее ZAB.RU опубликовал доходы самих депутатов Госдумы от Забайкалья.
Обновлено в 21:23
Хоккей

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"Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:1 одержал победу над "Питтсбургом" во втором домашнем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок

Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 13:43
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено в 21:37
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Наука

Ученые СФУ открыли соединение для светодиодов

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Общество

Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда

Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии из-за Ассанжа

Хакеры Anonymous обратились к британским властям с требованием отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:36
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал, что намерен сделать в случае остановки транзита

По мнению Витренко, Европа активно поддержит «Нафтогаз», а европейские суды будут на стороне Украины, так как, по его словам, в случае остановки транзита российского газа через Украину «безопасность европейского энергетического сектора будет подорвана, поскольку «Газпром» получит зеленый свет для злоупотреблений своей доминирующей позицией на рынке».
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот

Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Политика

Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено в 00:37
Авто

В Японии построили безумный «армейский» родстер BMW i8

Японское ателье EVE.RYN показало свой вариант доработок родстера BMW i8.
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Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес

Создатель проекта «ДОМ-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»

Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом

Поклонники Ирины Аллегровой устроили в соцсетях перепалку после ее выступления в Краснодаре.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено в 22:28
Армия и оружие

Министерство обороны Украины вводит новую медаль «За ранение»

В Вооруженных силах Украины появится медаль "За ранение".
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Авто

АвтоВАЗ прекращает поставки Lada в Европу

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada на европейский рынок.
Обновлено вчера в 19:06
Шоу-бизнес

Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой

Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет".
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
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Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

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Армия и оружие

В пустыне Дейр-эз-Зора пропал второй за апрель конвой сирийской армии

Сирийская армия второй раз за текущий месяц потеряла военный конвой, который должен был проехать по маршруту Тадмор (Пальмира) — Дейр-эз-Зор, однако пропал без вести, предположительно, попав в засаду остатков боевиков террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России).
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35

Государственное турецкое информагентство Anadolu опубликовало инфографику, авторы которой сравнили характеристики американского истребителя F-35 и российского Су-57.
Обновлено в 04:21
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Барнаульцы пригнали «Урал», что не дать «Кинзе и мяте» поставить летнюю веранду

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Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
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Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
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