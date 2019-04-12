Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»РБК вчера в 13:30

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).

Футбол «Янг Бойз» досрочно стал чемпионом Швейцарии Добавим, что Янг Бойз 13-й раз в своей истории стал победителем чемпионата Швейцарии.

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.

Хоккей ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга После тюнинга авто следует предоставить на осмотр в ГИБДД, по итогам которого хозяину машины выдадут свидетельство или откажут в его выдаче.

Происшествия WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста его хозяина Организация WikiLeaks опубликовала в своем Twitter видео с котом Джулиана Ассанжа, который сидит возле экрана телевизора, где демонстрируются кадры задержания его хозяина у здания посольства Эквадора в Лондоне.

Общество Новый вход у Боровицких ворот Кремля откроют для туристов в этом году Новый вход на территорию Московского Кремля откроется для туристов через несколько месяцев у Боровицких ворот.

Шоу-бизнес 55-летняя певица Азиза выходит замуж 55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.

Политика Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.

Спорт Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.

Происшествия Хакеры выкрали личные данные тысяч сотрудников ФБР Хакеры взломали несколько сайтов, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, и выгрузили в Сеть личные данные около 4 тысяч федеральных агентов.

Политика Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.

Космос Это вам не «пух-пух»: как академик Иосифьян помог смастерить крутой бомбардировщик Рубен Гюльмисарян, Sputnik Армения Андраник Иосифьян стал известен в советских научных и конструкторских кругах еще в 1930-х годах – он предложил оригинальные решения по использованию электродвигателей в автомобилях и вертолетах.

Происшествия В заливе Мордвинова снова оторвало льдину с рыбаками Сегодня днём оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях областного ГУ МЧС России поступила информация о том, что в заливе Мордвинова Корсаковского района произошёл отрыв льда с людьми.

Единоборства Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.

Происшествия Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Важное за сутки Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.

Политика В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.

Космос Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Шоу-бизнес Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения» Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.

Общество Опубликованы новые правила экспертизы учебников Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения новые правила формирования федерального перечня учебников.