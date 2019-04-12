Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»РБК вчера в 13:30
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
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Доход полпреда президента в ПФО и уроженца Энгельса Игоря Комарова превысил 657 миллионов рублей
Версия-Саратоввчера в 12:59
Экс-глава «Роскосмоса» обогнал по доходам чиновников Кремля и членов правительства
Интерфаксвчера в 11:22
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Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
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Хакеры взломали несколько сайтов, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, и выгрузили в Сеть личные данные около 4 тысяч федеральных агентов.
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Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
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Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными
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Обновлено в 07:36
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Украинцы пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 13:59
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В Белоруссии в четвертый раз прошла акция «Тотальный диктант»
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Это вам не «пух-пух»: как академик Иосифьян помог смастерить крутой бомбардировщик
Рубен Гюльмисарян, Sputnik Армения Андраник Иосифьян стал известен в советских научных и конструкторских кругах еще в 1930-х годах – он предложил оригинальные решения по использованию электродвигателей в автомобилях и вертолетах.
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В заливе Мордвинова снова оторвало льдину с рыбаками
Сегодня днём оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях областного ГУ МЧС России поступила информация о том, что в заливе Мордвинова Корсаковского района произошёл отрыв льда с людьми.
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Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
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Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
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Обновлено в 12:57
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Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
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В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»
Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
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Кроссоверы Haval F7 российской сборки появятся у дилеров в мае
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Общество
Опубликованы новые правила экспертизы учебников
Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения новые правила формирования федерального перечня учебников.
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Происшествия
Сильный пожар произошел в подмосковном парке «Лосиный остров»
Пожар произошел на территории санитарной вырубки национального парка «Лосиный остров» в Московской области.
Обновлено в 17:03