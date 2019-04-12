Экономика

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»РБК вчера в 13:30

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
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Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

РБКвчера в 13:30

Какой депутат заработал больше всех, показала декларация

Газета.Ruвчера в 12:25

Доход полпреда президента в ПФО и уроженца Энгельса Игоря Комарова превысил 657 миллионов рублей

Версия-Саратоввчера в 12:59

Приволжский полпред Комаров заработал в десятки раз больше коллег

URA.Ruвчера в 12:23

Стало известно, кто из чиновников Кремля заработал больше всех в 2018-м

Life.ruвчера в 11:44

Доход полпреда президента в ПФО Игоря Комарова за 2018 год превысил 657 млн рублей

ТАССвчера в 13:01

Экс-глава «Роскосмоса» обогнал по доходам чиновников Кремля и членов правительства

Интерфаксвчера в 11:22
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:15, Ашберн
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Обновлено в 18:39
Футбол

«Янг Бойз» досрочно стал чемпионом Швейцарии

Добавим, что Янг Бойз 13-й раз в своей истории стал победителем чемпионата Швейцарии.
Обновлено в 18:58
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
Обновлено в 20:03
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

После тюнинга авто следует предоставить на осмотр в ГИБДД, по итогам которого хозяину машины выдадут свидетельство или откажут в его выдаче.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия

WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста его хозяина

Организация WikiLeaks опубликовала в своем Twitter видео с котом Джулиана Ассанжа, который сидит возле экрана телевизора, где демонстрируются кадры задержания его хозяина у здания посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 18:58
Общество

Новый вход у Боровицких ворот Кремля откроют для туристов в этом году

Новый вход на территорию Московского Кремля откроется для туристов через несколько месяцев у Боровицких ворот.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза выходит замуж

55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Политика

Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Хакеры выкрали личные данные тысяч сотрудников ФБР

Хакеры взломали несколько сайтов, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, и выгрузили в Сеть личные данные около 4 тысяч федеральных агентов.
Обновлено в 07:46
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными

У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Украинцы пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала

Обновлено в 13:59
Общество

В Белоруссии в четвертый раз прошла акция «Тотальный диктант»

Белорусы в четвертый раз приняли участие в международной образовательной акции "Тотальный диктант".
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой

Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.
Обновлено в 13:05
Космос

Это вам не «пух-пух»: как академик Иосифьян помог смастерить крутой бомбардировщик

Рубен Гюльмисарян, Sputnik Армения Андраник Иосифьян стал известен в советских научных и конструкторских кругах еще в 1930-х годах – он предложил оригинальные решения по использованию электродвигателей в автомобилях и вертолетах.
Обновлено в 01:24
Происшествия

В заливе Мордвинова снова оторвало льдину с рыбаками

Сегодня днём оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях областного ГУ МЧС России поступила информация о том, что в заливе Мордвинова Корсаковского района произошёл отрыв льда с людьми.
Обновлено в 20:05
Единоборства

Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено в 12:57
Важное за сутки

Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ

В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.
Обновлено в 19:30
Политика

В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»

Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено в 12:00
Авто

Кроссоверы Haval F7 российской сборки появятся у дилеров в мае

Обновлено вчера в 03:36
Общество

Опубликованы новые правила экспертизы учебников

Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения новые правила формирования федерального перечня учебников.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Сильный пожар произошел в подмосковном парке «Лосиный остров»

Пожар произошел на территории санитарной вырубки национального парка «Лосиный остров» в Московской области.
Обновлено в 17:03
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