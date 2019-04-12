Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»РБК вчера в 13:30
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
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Доход полпреда президента в ПФО и уроженца Энгельса Игоря Комарова превысил 657 миллионов рублей
Версия-Саратоввчера в 12:59
Экс-глава «Роскосмоса» обогнал по доходам чиновников Кремля и членов правительства
Интерфаксвчера в 11:22
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
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