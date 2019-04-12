Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»РБК вчера в 13:30

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).

Происшествия Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Футбол Мариу Фернандес: «Судья убил ЦСКА» Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после поражения от "Оренбурга" (2:3) отметил, что со стороны судьи в эпизоде с удалением не было предвзятости, а была ошибка.

Игры Мерчендайз: Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября Пользователь Reddit опубликовал фотографию двух заколок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на задней стороне которых опубликована дата выхода игры — 15 ноября.

Политика Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.

Происшествия Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.

Происшествия В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.

Здоровье 76% онкобольных Челябинской области лечат дешевыми препаратами По словам ио министра здравоохранения Челябинской области, Дмитрия Павлюкова, закупку препаратов в этом году выполнить еще не успели.

Авто 15 советских пикапов, которые от нас скрывали Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут. С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.

Армия и оружие В МИДе пообещали нейтрализовать угрозы НАТО в Черном море Россия негативно относится к возросшей активности НАТО в черноморском регионе и будет принимать меры для нейтрализации угроз.

Шоу-бизнес Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом» Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Происшествия Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы Два автобуса столкнулись в Москве на улице Теплый стан.

Армия и оружие WSJ рассказала о спонсоре атаки армии Хафтара на Триполии В начале апреля этого года командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.

Единоборства Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.

Космос В NASA высоко оценили значение Дня космонавтики В NASA очень высоко оценили значение Дня космонавтики, ежегодно празднуемого 12 апреля.

Технологии Российская академия образования выяснит, как часто дети используют компьютер Российская академия образования (РАО) по просьбе Министерства образования проведет исследование, которое покажет, как часто дети пользуются цифровыми технологиями в школе и дома.

Спорт Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Экономика Путин и Медведев отчитались о доходах Путин в 2018 году получил доход 8 млн 648 тыс. 353 рублей.

Происшествия Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.

Армия и оружие Российские военные провели манёвры на фоне учений НАТО в Чёрном море «Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединённых военно-морских сил НАТО «Морской щит — 2019», которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки», — заявили в оборонном ведомстве.

Хоккей ЦСКА — Авангард 4:2 (3-й период) Арбитры зафиксировали движение коньком во время гола омского «Авангарда» в ворота московского ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина.

Экономика Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.