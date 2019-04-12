Экономика

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»РБК вчера в 13:30

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
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Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

РБКвчера в 13:30

Какой чиновник Кремля заработал больше всех, показала декларация

Газета.Ruвчера в 11:10

Доход полпреда президента в ПФО и уроженца Энгельса Игоря Комарова превысил 657 миллионов рублей

Версия-Саратоввчера в 12:59

Приволжский полпред Комаров заработал в десятки раз больше коллег

URA.Ruвчера в 12:23

Стало известно, кто из чиновников Кремля заработал больше всех в 2018-м

Life.ruвчера в 11:44

Экс-глава «Роскосмоса» обогнал по доходам чиновников Кремля и членов правительства

Интерфаксвчера в 11:22

Доход полпреда президента в ПФО Игоря Комарова за 2018 год превысил 657 млн рублей

ТАССвчера в 13:01
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
Происшествия

Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 08:03
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол

Мариу Фернандес: «Судья убил ЦСКА»

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после поражения от "Оренбурга" (2:3) отметил, что со стороны судьи в эпизоде с удалением не было предвзятости, а была ошибка.
Обновлено в 09:52
Игры

Мерчендайз: Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября

Пользователь Reddit опубликовал фотографию двух заколок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на задней стороне которых опубликована дата выхода игры — 15 ноября.
Обновлено в 05:25
Политика

Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Здоровье

76% онкобольных Челябинской области лечат дешевыми препаратами

По словам ио министра здравоохранения Челябинской области, Дмитрия Павлюкова, закупку препаратов в этом году выполнить еще не успели.
Обновлено в 02:05
Авто

15 советских пикапов, которые от нас скрывали

Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут. С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.
Обновлено в 01:00
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Армия и оружие

В МИДе пообещали нейтрализовать угрозы НАТО в Черном море

Россия негативно относится к возросшей активности НАТО в черноморском регионе и будет принимать меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»

Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Тулузе

Обновлено в 09:28
Происшествия

Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы

Два автобуса столкнулись в Москве на улице Теплый стан.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

WSJ рассказала о спонсоре атаки армии Хафтара на Триполии

В начале апреля этого года командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Обновлено в 10:53
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Космос

В NASA высоко оценили значение Дня космонавтики

В NASA очень высоко оценили значение Дня космонавтики, ежегодно празднуемого 12 апреля.
Обновлено в 02:53
Технологии

Российская академия образования выяснит, как часто дети используют компьютер

Российская академия образования (РАО) по просьбе Министерства образования проведет исследование, которое покажет, как часто дети пользуются цифровыми технологиями в школе и дома.
Обновлено в 11:07
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Россия следит за размещением THAAD в Румынии

Обновлено в 11:45
Экономика

Путин и Медведев отчитались о доходах

Путин в 2018 году получил доход 8 млн 648 тыс. 353 рублей.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей

Обновлено в 11:20
Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Российские военные провели манёвры на фоне учений НАТО в Чёрном море

«Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединённых военно-морских сил НАТО «Морской щит — 2019», которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки», — заявили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 11:49
Хоккей

ЦСКА — Авангард 4:2 (3-й период)

Арбитры зафиксировали движение коньком во время гола омского «Авангарда» в ворота московского ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти

Обновлено в 11:12
Экономика

Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан

На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено вчера в 11:41
Энергетика

Силуанов не исключил снижения цен на нефть до 40 долларов

Цены на нефть до 40 долларов за баррель и ниже уже падали, напомнил первый вице-премьер.
Обновлено в 10:25
Как работают Яндекс.Новости?
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