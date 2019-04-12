Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»РБК вчера в 13:30
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
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Доход полпреда президента в ПФО и уроженца Энгельса Игоря Комарова превысил 657 миллионов рублей
Версия-Саратоввчера в 12:59
Экс-глава «Роскосмоса» обогнал по доходам чиновников Кремля и членов правительства
Интерфаксвчера в 11:22
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Происшествия
Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Происшествия
ФСБ сообщила о контртеррористической операции в Тюмени
В Тюмени введен режим контртеррористической операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
Обновлено вчера в 15:04
Авто
Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Финансы
В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 году
Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома
Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
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Шоу-бизнес
Беременная Тина Кунаки снялась полностью обнажённой
Молодая супруга Венсана Касселя совсем скоро впервые станет мамой. 22-летняя Тина Кунаки находится на последних месяцах беременности.
Обновлено в 09:58
Политика
Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского
Обновлено в 08:14
Происшествия
Полиция Лондона не считает инцидент у посольства Украины терактом
Инцидент в Лондоне, во время которого водитель протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла, не связан с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное столичной полицией.
Обновлено в 11:11
Авто
Названы простые и полезные советы для автолюбителя
Небольшие советы, подобранные экспертами, помогут решить наиболее часто возникающие с автомобилем проблемы.
Обновлено в 04:30
Общество
Ракам стоит разобраться с прошлым, а Львам лучше научиться отказывать. Гороскоп на 15 - 21 апреля
Звёзды говорят, что вам лучше научиться тактично отказывать людям, чтобы не сделать лишнего и не вляпаться в неприятности.
Обновлено в 03:42
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro оказался сложным и дорогим в ремонте
Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, которая специализируется на ремонте гаджетов, при разборе Huawei P30 Pro пришли к выводу, что в случае поломки починить его будет довольно сложно и затратно.
Обновлено в 07:57
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Начаты испытания мобильных «дезориентаторов» для Росгвардии
Опытные образцы переносных станций разработаны на основе флотской станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», применение которой вызывает дезориентацию в пространстве и оптические иллюзии.
Обновлено в 09:38
Экономика
Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз
Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
Обновлено в 06:07
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
По данным агентства, санкции Вашингтона заблокировали нефть с высоким содержанием серы на миром рынке, поэтом Европа вынуждена покупать дорогую российскую нефть марки Urals.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Обновлено в 11:47
Хоккей
Ярмо Кекяляйнен: «„Коламбус“ рассчитывает подписать Гаврикова»
Генменеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен надеется, что клуб сможет заключить соглашение с защитником Владиславом Гавриковым.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Тулузе начались столкновения протестующих с полицией
Акции «желтых жилетов» начались в ноябре 2018 года из-за повышения цен на бензин, но позднее к протестующим присоединились недовольные политикой правительства в целом.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж
Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:3
Обновлено в 08:56
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Наука
На Филиппинах нашли останки древних людей нового вида
Исследователи обнаружили на Филиппинах останки людей ранее неизвестного вида.
Обновлено 11 апреля в 04:12