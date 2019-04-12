Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»РБК вчера в 13:30

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).

Футбол Хусаинов: Лапочкин справедливо удалил футболиста ЦСКА Фернандеса в матче с «Оренбургом» Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес в матче 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга" был справедливо удален главным арбитром встречи Сергеем Лапочкиным.

Энергетика Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.

Происшествия У посольства РФ в Киеве прогремел взрыв В субботу, 13 апреля, в пресс-службе столичного управления Национальной полиции Украины рассказали о взрыве о посольства Российской Федерации в Киеве.

Игры Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.

Происшествия Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.

Шоу-бизнес Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом» Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Наука Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.

Футбол «Милан» обыграл «Лацио» в матче Серии А «Милан» на своём поле принимал «Лацио» в матче 32-го тура итальянской Серии А. Игра проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Первый тайм получился небогатым на события: командам не удалось открыть счёт.

Общество Почему в Севастополе закрывается космический центр Шкаплерова Аэрокосмический центр имени героя России Антона Шкаплерова в Севастополе закрывается, чтобы через год открыться в новом помещении, предоставленном городом.

Спорт Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.

Экономика Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.

Происшествия Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.

Шоу-бизнес Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке Максим Виторган отошел от разрыва с Ксенией Собчак. Его "засекли" в обществе неизвестной эффектной блондинки, пишет "7 дней".

Политика Лавров: «Блицкриг» США в Венесуэле провалился Властям США не удался их «блицкриг» по свержению в Венесуэле законной власти, но Вашингтон не оставляет попыток свергнуть законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Происшествия Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Общество Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).

Происшествия МИД Швеции подтвердил данные о задержании гражданина страны в Эквадоре МИД Швеции в субботу подтвердил, что гражданин страны задержан в Эквадоре, сообщает телеканал SVT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Интернет Microsoft подтвердил факт взлома хакерами почты Outlook Пользователи Outlook получили письма от Microsoft с уведомлениями о хакерской атаке.

Шоу-бизнес 55-летняя певица Азиза выходит замуж 55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.