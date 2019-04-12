Экономика

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»РБК вчера в 13:30

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
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Стало известно, кто из чиновников Кремля заработал больше всех в 2018-м

Life.ruвчера в 11:44

Доход полпреда президента в ПФО Игоря Комарова за 2018 год превысил 657 млн рублей

ТАССвчера в 13:01

Доход полпреда президента в ПФО и уроженца Энгельса Игоря Комарова превысил 657 миллионов рублей

Версия-Саратоввчера в 12:59

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

РБКвчера в 13:30

Владимир Путин заработал за год 8,6 млн рублей

Комсомольская правдавчера в 11:35

Экс-глава «Роскосмоса» обогнал по доходам чиновников Кремля и членов правительства

Интерфаксвчера в 11:22

Какой чиновник Кремля заработал больше всех, показала декларация

Газета.Ruвчера в 11:10
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:09, Ашберн
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено в 12:57
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Единоборства

Ломаченко сломал руку в поединке с Кроллой

Обновлено в 08:29
Футбол

«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в Туле

Обновлено в 08:53
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено вчера в 00:55
Хоккей

СКА отпустил Гусева и Гаврикова в НХЛ

В субботу, 13 апреля, стало известно, что хоккеисты петербургского СКА Никита Гусев и Владислав Гавриков перейдут в НХЛ на время розыгрыша Куба Стэнли.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Корабли ЧФ России провели учения в ответ на маневры сил НАТО

Как отмечается, два ракетных катера и малый противолодочный корабль не только укрепили боевой потенциал Черноморского флота, но также приняли участие в выполнении учебно-боевых задач, которые проводились на фоне учений НАТО.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал бредом идею направить армию в Донбасс

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал единственный путь решения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес

Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем

Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Хоккей

Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»

"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
Обновлено в 13:46
Футбол

«Локомотив» победил «Ахмат» в чемпионате России

Матч 23-го тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Локомотивом» завершился победой столичного клуба со счетом 3:1. Встреча прошла в Грозном на «Ахмат Арене».
Обновлено в 14:57
Авто

Самая дешевая Ferrari в мире появилась в продаже

На одной из торговых площадок Лос-Анджелеса выставлен на продажу суперкар Ferrari Mondial.
Обновлено в 05:45
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома

Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Авто

Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Обновлено вчера в 11:45
Футбол

Два пенальти принесли «МЮ» победу над «Вест Хэмом»

Обновлено в 14:25
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи

Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено в 14:58
Политика

Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Происшествия

В Китае наградили российского туриста за спасение утопающего на пляже

Обновлено в 04:08
Происшествия

Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.
Обновлено в 10:24
Космос

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Политика

В Белграде начался массовый протест против президента Сербии

Обновлено в 10:04
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