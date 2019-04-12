Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»РБК вчера в 13:30

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).

Происшествия Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Авто Медведев утвердил правила тюнинга авто в России Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Наука Мыши на МКС начали бегать кругами Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.

Хоккей СКА отпустил Гусева и Гаврикова в НХЛ В субботу, 13 апреля, стало известно, что хоккеисты петербургского СКА Никита Гусев и Владислав Гавриков перейдут в НХЛ на время розыгрыша Куба Стэнли.

Армия и оружие Корабли ЧФ России провели учения в ответ на маневры сил НАТО Как отмечается, два ракетных катера и малый противолодочный корабль не только укрепили боевой потенциал Черноморского флота, но также приняли участие в выполнении учебно-боевых задач, которые проводились на фоне учений НАТО.

Шоу-бизнес Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.

Шоу-бизнес Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.

Происшествия В Тюмени отменен режим контртеррористической операции Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.

Происшествия В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.

Политика Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".

Происшествия В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Хоккей Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом» "Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.

Футбол «Локомотив» победил «Ахмат» в чемпионате России Матч 23-го тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Локомотивом» завершился победой столичного клуба со счетом 3:1. Встреча прошла в Грозном на «Ахмат Арене».

Авто Самая дешевая Ferrari в мире появилась в продаже На одной из торговых площадок Лос-Анджелеса выставлен на продажу суперкар Ferrari Mondial.

Происшествия Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.

Армия и оружие Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.

Политика Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Происшествия Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.