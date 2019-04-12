Экономика

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»РБК вчера в 13:30

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
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Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

РБКвчера в 13:30

Доход полпреда президента в ПФО Игоря Комарова за 2018 год превысил 657 млн рублей

ТАССвчера в 13:01

Экс-глава «Роскосмоса» обогнал по доходам чиновников Кремля и членов правительства

Интерфаксвчера в 11:22

Стало известно, кто из чиновников Кремля заработал больше всех в 2018-м

Life.ruвчера в 11:44

Владимир Путин заработал за год 8,6 млн рублей

Комсомольская правдавчера в 11:35

Доход полпреда президента в ПФО и уроженца Энгельса Игоря Комарова превысил 657 миллионов рублей

Версия-Саратоввчера в 12:59

Какой чиновник Кремля заработал больше всех, показала декларация

Газета.Ruвчера в 11:10
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
Происшествия

В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы

В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
Авто

Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей

Обновлено вчера в 03:50
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие

Умер автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Накануне в Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексея Кадочникова.
Обновлено в 19:21
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 16:57
Происшествия

У ночного клуба в Австралии произошла стрельба

Австралийская редакция Daily Mail сообщает о четырех пострадавших. Газета уточняет, что стрельба произошла у ночного клуба Love Machine.
Обновлено в 18:47
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Обновлено в 18:39
Армия и оружие

Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном море

Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 13:30
Политика

Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00
Культура

Скончалась художница Ксения Успенская

Обновлено в 19:30
Футбол

Ахмат — Локомотив 1:3

Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:26
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Происшествия

В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело

Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Вдова Децла прячет сына от родни рэпера

Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Здоровье

От сурьмы до тюрьмы: история медицины в отравах и истязаниях

Красной нитью прослеживается в «Истории шарлатанства» такой принципиальный и часто губительный компонент медицины, как бизнес.
Обновлено в 17:02
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Футбол

ЦСКА впервые пропустил от «Оренбурга»

Обновлено в 07:27
Хоккей

Генеральный менеджер «Коламбуса» оценил перспективы Гаврикова

Ярмо Кекяляйнен, занимающий пост генерального менеджера «Коламбус Блю Джекетс», после подписания контракта с российским защитником Владиславом Гавриковым оценил перспективы игрока в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 19:20
Политика

Как США призывают Индию отказаться от покупки российских ЗРК С-400

Обновлено в 17:23
Авто

Названы самые популярные иномарки в Петербурге

По данным экспертов, прирост рынка новых легковых авто в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018-го составил 2%. Самым востребованным авто у жителей Северной столицы оказался Volkswagen Polo, вытеснивши с первой строчки Hyundai Solaris.
Обновлено в 17:56
Происшествия

В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар

В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено в 16:14
Происшествия

В результате торнадо в Техасе погибли дети

Два ребенка, одному из которых было три года, а второму 8 лет, стали жертвами торнадо в Техасе.
Обновлено в 19:28
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза выходит замуж

55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Экономика

«Россия стала туристической супердержавой»

Не могли бы вы рассказать, как развивается сотрудничество Москвы и Лимы в туристической и торговой сферах.
Обновлено в 17:01
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