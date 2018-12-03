Культура
Самым богатым блогером в мире оказался семилетний мальчик
Самым богатым блогером в мире оказался семилетний мальчикLenta.ru12:23
Самый популярный блогер в мире PewDiePie (Феликс Чельберг) получил 15,5 миллиона долларов и попал на восьмое место рейтинга. Также в списке Forbes оказались такие известные на YouTube личности, как геймер DanTDM, визажист Jeffree Star и комментатор видеоигр Jacksepticeye.
Lenta.ru12:23
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Музыка
Директор Ротару объяснил отмену ее выступлений в России
Концертный директор певицы Софии Ротару Игорь Курилев объяснил отмену ее выступлений на песне года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:59
Культура
Писатель Андрей Битов скончался на 82-м году жизни
Обновлено в 19:45
Кино
Засилье «Магических тварей» в российском прокате возмутило Мединского
Инициатива руководителя киноконцерна «Мосфильма» Карена Шахназарова об ограничении проката американских фильмов в России получила поддержку министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 21:36
Культура
Из-за траура по Бушу-старшему в США номинантов «Грэмми» объявят позже
Церемонию оглашения претендентов на одну из самых престижных музыкальных премий в мире «Грэмми» перенесли на два дня.
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Кино
Навка получила премию и призналась Пескову в любви
Получая премию Навка призналась ему в любви.
Обновлено в 21:53
Культура
Михаил Боярский выступил за возвращение цензуры в театре и кино
Обновлено в 21:49
Музыка
Guardian назвала 100 лучших песен 2018 года
Сингл This Is America американского рэпера Дональда Гловера, более известного под псевдонимом Childish Gambino, возглавил список ста лучших песен 2018 года по версии британской газеты The Gardian.
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Музыка
Директор Эрмитажа заявил, что не разрешает снимать клипы в музее
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что в музее нельзя снимать видеоклипы, в отличие от Лувра, где свой клип на «Apeshit» сняли Бейонсе и Джей Зи.
Обновлено в 13:57
Культура
Власти Петербурга одобрили установку памятника драматургу Володину
В Северной столице планируют установить памятник писателю Александру Володину, сообщил на своей странице в Facebook депутат Заксобрания Борис Вишневский.
Обновлено в 15:34
Культура
Фестиваль актуальной музыки «Другое пространство» завершился премьерой
Две партитуры Жерара Гризе прозвучали впервые в России на закрытии фестиваля актуальной музыки "Другое пространство".
Обновлено в 18:05
Культура
Миронов и Башмет озвучили сахалинцам письма Ван Гога
Народный артист России Евгений Миронов, музыкант Юрий Башмет со своим камерным ансамблем "Солисты Москвы", озвучили сахалинцам письма Ван Гога к своему брату, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.
Обновлено в 20:54
Кино
В сети появился первый трейлер сериала «Отверженные»
В понедельник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер сериала "Отверженные". Видеоролик опубликован на официальном канале BBC.
Обновлено в 14:50
Музыка
Редкие фото Дэвида Боуи покажут на выставке в Москве в 2019 году
Основную часть экспозиции составят портреты Боуи с частной фотосессии, проведенной Шапиро в 1974 году в Лос-Анджелесе и длившейся 12 часов.
Обновлено в 14:01
Кино
Сборы фильмов «Централ Партнершип» составили $5,4 млн в 2018 году
Международные кассовые сборы всех российских релизов компании "Централ Партнершип" выросли в 2018 году на 68% и составили $5,4 млн.
Обновлено в 12:55
Культура
Реконструкция здания Третьяковки на Крымском валу запланирована на 2022 год
Реконструкцию здания Третьяковской галереи на Крымском валу планируется начать в 2022 году, сообщила в понедельник в интервью РИА Новости генеральный директор Третьяковкии Зельфира Трегулова, которая приняла участие в открытии выставки русского авангарда из собрания Третьяковки в Катаре.
Обновлено в 21:00