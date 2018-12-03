Журнал Forbes составил список десяти самых высокооплачиваемых блогеров видеохостинга YouTube за 2018 год. Первое место занял 7-летний Райан с канала Ryan ToysReview.

Культура Культура Писатель Андрей Битов скончался на 82-м году жизни

Музыка Музыка Директор Ротару прокомментировал отмену выступлений певицы в России

Кино Кино Засилье «Магических тварей» в российском прокате возмутило Мединского Инициатива руководителя киноконцерна «Мосфильма» Карена Шахназарова об ограничении проката американских фильмов в России получила поддержку министра культуры Владимира Мединского.

Культура Культура Из-за траура по Бушу-старшему в США номинантов «Грэмми» объявят позже Церемонию оглашения претендентов на одну из самых престижных музыкальных премий в мире «Грэмми» перенесли на два дня.

Культура Культура Михаил Боярский выступил за возвращение цензуры в театре и кино

Культура Культура Навка получила премию и призналась Пескову в любви Получая премию Навка призналась ему в любви.

Музыка Музыка Guardian назвала 100 лучших песен 2018 года Сингл This Is America американского рэпера Дональда Гловера, более известного под псевдонимом Childish Gambino, возглавил список ста лучших песен 2018 года по версии британской газеты The Gardian.

Музыка Музыка Директор Эрмитажа заявил, что не разрешает снимать клипы в музее Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что в музее нельзя снимать видеоклипы, в отличие от Лувра, где свой клип на «Apeshit» сняли Бейонсе и Джей Зи.

Культура Культура Фестиваль актуальной музыки «Другое пространство» завершился премьерой Две партитуры Жерара Гризе прозвучали впервые в России на закрытии фестиваля актуальной музыки "Другое пространство".

Кино Кино Мультфильм «Ральф против Интернета» возглавил российский прокат Мультипликационный фильм "Ральф против Интернета" стал лидером проката в России и странах СНГ.

Культура Культура Власти Петербурга одобрили установку памятника драматургу Володину В Северной столице планируют установить памятник писателю Александру Володину, сообщил на своей странице в Facebook депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Кино Кино В сети появился первый трейлер сериала «Отверженные» В понедельник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер сериала "Отверженные". Видеоролик опубликован на официальном канале BBC.

Музыка Музыка Редкие фото Дэвида Боуи покажут на выставке в Москве в 2019 году Основную часть экспозиции составят портреты Боуи с частной фотосессии, проведенной Шапиро в 1974 году в Лос-Анджелесе и длившейся 12 часов.