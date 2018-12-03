Культура
Forbes опубликовал список самых высооплачиваемых блогеров на YouTube
Forbes опубликовал список самых высооплачиваемых блогеров на YouTubeКоммерсантъ13:48
Журнал Forbes составил список десяти самых высокооплачиваемых блогеров видеохостинга YouTube за 2018 год. Первое место занял 7-летний Райан с канала Ryan ToysReview.
Коммерсантъ13:48
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