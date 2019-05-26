Экономика
Самых высокооплачиваемых руководителей в США назвала NYTГазета.Ru вчера в 19:54
Руководителем американской компании с самой большой зарплатой назван генеральный директор Tesla Илон Маск, его заработок составляет $2,28 млрд. Рейтинг опубликовала газета The New York Times.
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Зарплата Маска в Tesla выросла в 45 тысяч раз. Но получить ее будет непросто
Секрет фирмывчера в 09:09
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После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
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На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
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Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за использование русского языка.
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МИД отреагировал на решение трибунала по провокации в Черном море
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Бельгийский форвард "Наполи" Дрис Мертенс после завершения сезона в итальянском первенстве отметил, что не покинет стан неаполитанцев, пока не побьёт рекорд словака Марека Гамшека по количеству забитых мячей.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу прибыл с визитом в Страсбург, где проведет освящение храма Всех Святых и встретится с руководством Совета Европы, передает корреспондент ТАСС.
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Происшествия
Родителей школьницы со скандальной вечеринки во Владивостоке оштрафуют
Родителям школьницы из Владивостока, которая участвовала в вечеринке накануне «Последнего звонка» в полицейской форме, выпишут штраф.
Обновлено вчера в 03:38
Экономика
Эксперты объяснили, почему центробанки начинают скупать золото
Россия за прошлой год купила 274 тонны золота.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Пассажирский микроавтобус попал в ДТП под Саратовом
Столкновение произошло на трассе Саратов — Сызрань — Волгоград. Пассажирский микроавтобус Peugeot следовал по маршруту Оренбург — Махачкала.
Обновлено вчера в 10:31
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ
Обновлено вчера в 11:25
Экономика
Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру
В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
Обновлено 24 мая в 14:48
Космос
Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой
За пролетом 60-ти интернет-спутников, выведенных на орбиту принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX, можно будет понаблюдать из Москвы.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
Обновлено в 02:41
Политика
Французский депутат призвал покончить с «антироссийской истерией»
Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Россией, сообщает RT.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Наука
Физики впервые определили волновую форму электрона
Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
Обновлено в 01:40
Экономика
Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем
Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено 24 мая в 08:58
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD
По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено 24 мая в 12:21
Футбол
«Бавария» завоевала Кубок Германии по футболу, обыграв «РБ Лейпциг»
Левандовски оформил дубль на 86-й минуте и закрыл вопрос о победителе. «Бавария» выиграла со счетом 3:0, завоевав Кубок Германии в 19-й раз.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС
Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
Обновлено вчера в 19:10
Армия и оружие
Украинские силовики заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
Обновлено вчера в 01:43
Армия и оружие
Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России
Собеседник агентства заявил, что Турция хочет сохранить свое влияние в северо-западной части САР, а также усилить свое присутствие на военных базах, созданных в рамках соглашения о зоне деэскалации с Россией.
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Происшествия
В Петергофе обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны
В Петергофе нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны.
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Хоккей
Быков: «Финляндия отыграла выше всяких похвал»
Бывший наставник национальной сборной России Вячеслав Быков дал небольшой комментарий относительно матча полуфинала ЧМ-2019 с командой Финляндии, отдав должное соперникам, которые одержали минимальную победу со счётом 1-0.
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Новая Toyota Avanza пользуется ажиотажным спросом
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
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