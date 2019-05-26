Экономика

Самых высокооплачиваемых руководителей в США назвала NYTГазета.Ru вчера в 19:54

Руководителем американской компании с самой большой зарплатой назван генеральный директор Tesla Илон Маск, его заработок составляет $2,28 млрд. Рейтинг опубликовала газета The New York Times.
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