Самых высокооплачиваемых руководителей в США назвала NYTГазета.Ru вчера в 19:54

с чего всё началось

Руководителем американской компании с самой большой зарплатой назван генеральный директор Tesla Илон Маск, его заработок составляет $2,28 млрд. Рейтинг опубликовала газета The New York Times.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Происшествия В Якутии ранили ножом директора школы Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.

Происшествия Следователи возбудили второе дело против вице-премьера Чувашии Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении министра экономического развития и вице-премьера Чувашии Владимира Аврелькина.

Кино Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.

Политика До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Армия и оружие История «спецназовца из Тюмени», который не захотел стрелять в народ Очень хотелось бы узнать у активистов штаба Навального и авторов тех материалов, что рассказывали о "спецназовце, который отказался стрелять в народ".

Шоу-бизнес Настя Каменских бокалом шампанского опровергла слухи о беременности Певица Настя Каменских опровергла слухи о собственной беременности после свадьбы с исполнителем Потапом.

Происшествия У берегов Японии столкнулись два грузовых судна У берегов Японии столкнулись два грузовых судна. Четыре моряка числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агенство Kyodo.

Происшествия Под Барнаулом женщина бросилась под колеса фуры, чтобы спасти детей Смертельное ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск произошло 24 мая, в результате чего погибла 36-летняя женщина, которая спасала своих детей, находившихся в автомобиле.

Политика LG «поиздевался» над Huawei и исправился Южноафриканское подразделение компании LG отреагировало на разрыв бизнес-отношений Huawei и Google.

Культура Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети» Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.

Армия и оружие Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.

Общество Гороскоп на 24 мая: Всех ждет удача Гороскоп на 24 мая 2019 года уверен: результаты ваших начинаний уже в скором времени порадуют вас.

Происшествия Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.

Происшествия Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.

Происшествия Повторное землетрясение произошло в Дагестане Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.