Самых высокооплачиваемых руководителей в США назвала NYTГазета.Ru вчера в 19:54

с чего всё началось

Руководителем американской компании с самой большой зарплатой назван генеральный директор Tesla Илон Маск, его заработок составляет $2,28 млрд. Рейтинг опубликовала газета The New York Times.

Общество Зеленский: в сердце Киева рождается свобода Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Политика Предварительное голосование «Единой России» проходит на 2,8 тыс. участках "Единая Россия" в воскресенье проводит предварительное голосование по отбору кандидатов партии на выборы, которые пройдут в сентябре.

Культура Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети» Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.

Футбол Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны Гаскойна Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Портсмута" Харри Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны экс-игрока сборной Англии Пола Гаскойна.

Авто Российский рынок новых электрокаров в апреле увеличился вдвое На территории РФ в прошлом месяце через автодилеров было реализовано 26 новых автомобилей на электротяге, что демонстрирует рост продаж практически в два раза.

Происшествия В Харькове горит деревообрабатывающий цех Деревообрабатывающий цех горит в Харькове на площади около 1 тыс. кв. м, сообщила в воскресенье в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0 Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.

Наука Физики впервые определили волновую форму электрона Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.

Общество «200 тысяч предпринимателей находятся в СИЗО, какой уж тут праздник» Екатерина Березий, сооснователь компании "ЭкзоАтлет" (резидент "Сколково"): — Не знаю о нем ничего и не отмечаю, но уверена, что российское предпринимательство имеет право не только на праздник, но и на поддержку всеми структурами на всех уровнях.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.

Армия и оружие Иран пригрозил отправить американские корабли на дно В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».

Политика Все активы Порошенко могут арестовать Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".

Футбол «Ювентус» предложит «МЮ» Дибалу и Сандро в обмен на Погба «Ювентус» не обладает такими финансовыми средствами, однако готов предложить «Манчестер Юнайтед» двух игроков в обмен на Погба.

Общество Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.

Политика Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.

Политика Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.

Кино Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя Российский актёр Евгений Цыганов в фильме под рабочим названием «Цой» сыграет роль водителя автобуса «Икарус», который был участником аварии, унёсшей жизнь лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Кино Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.