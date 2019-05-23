Самый возрастной участник чемпионатов Европы Кирай завершил карьеруЕвро-футбол.ру 01:20

Выйдя в основном составе сборной Венгрии на поединок против команды Австрии на Евро-2016, Кирай стал самым возрастным футболистом в истории континентальных первенств. На тот момент ему было 40 лет и 74 дня.

Политика Маск пошел в суд из-за тендера на замену российских двигателей РД-180 SpaceX Илона Маска в суде обвинила ВВС США в нарушении правил контракта за отказ предоставить ей контракт в рамках конкурса на замещение российских ракетных двигателей РД-180, сообщает CNBC со ссылкой на документы суда.

Политика На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».

Экономика Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.

Здоровье Как избавиться от мешков под глазами, рассказали эксперты Часто появление отёков под глазами для многих женщин является проблемой номер один.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Происшествия В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.

Авто Названа цена нового кроссовера Renault Arkana Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.

Политика Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.

Шоу-бизнес Сегодня Ларисе Гузеевой исполнилось 60 лет Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинское Оренбургской области, росла и воспитывалась матерью Альбиной Андреевной и отчимом Виктором Макуриным.

Политика В Донбассе вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви Житель Донецкой Народной Республики, причастный к убийству командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известному по позывному «Гиви», приговорен к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб.

Общество Стало известно о звонках Скрипаля родным после отравления Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который в марте прошлого года вместе со своей дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, после инцидента звонил родственникам в Россию.

Политика Приём на службу по контракту в Росгвардию упростят По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, если у росгвардейцев есть специальные звания полиции, то на военную службу по контракту в подразделения войск национальной гвардии они смогут устроиться в упрощённом порядке.

Общество Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала фигуру в кожаном купальнике Светлана Лобода обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует в черном кожаном бюстье, подчеркивающем пышным бюст и мини-шортах, открывающих длинные стройные ноги.

Кино Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией Накануне именитый режиссер представил в Каннах свою новую работу.

Политика В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

Здоровье Росздравнадзор изъял опасные грудные имплантаты в столичной клинике Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения изъяла из обращения опасные для здоровья силиконовые грудные имплантаты.

Политика Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.

Армия и оружие В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили диверсии Группа украинских силовиков, задержанная ополченцами, планировала ряд диверсий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, в том числе в отношении сотрудников миссии ОБСЕ, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Политика Саакашвили просит Зеленского вернуть ему украинское гражданство Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.

Авто Эксперты ожидают дальнейшего падения российского авторынка Ведущие автомобильные дилеры и эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», прогнозируют, что падение российского авторынка в дальнейшем продолжится, а к росту он может вернуться не раньше осени.