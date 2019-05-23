Футбол

Самый возрастной участник чемпионатов Европы Кирай завершил карьеруЕвро-футбол.ру 01:20

Выйдя в основном составе сборной Венгрии на поединок против команды Австрии на Евро-2016, Кирай стал самым возрастным футболистом в истории континентальных первенств. На тот момент ему было 40 лет и 74 дня.
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43-летний венгерский вратарь Кирай завершил карьеру👖

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