Футбол

Самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы завершил карьеруМатч ТВ 22:01

В ходе чемпионата Европы-2016 во Франции Габор стал самым возрастным игроком в истории турнира, сыграв в 1/8 финала за сборную Венгрии против Бельгии (0:4) в возрасте 40 лет, 2 месяца и 25 дней.
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Самый возрастной участник чемпионатов Европы завершит карьеру в 43 года

Газета.Ru22:30

Самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы завершил карьеру

Матч ТВ22:01

Самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы завершил карьеру

Sportbox.RU22:01

Самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы решил завершить карьеру

Sport24.ru21:43

Габор Кирай завершил карьеру

Спорт-Экспресс20:17

Самый возрастной участник чемпионатов Европы решил завершить карьеру в 43 года

Чемпионат17:38
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В Мексике девять человек погибли в столкновении банд

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Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.
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Политика

The Times узнала дату отставки Мэй с поста премьер-министра

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Наука

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Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
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Авто

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В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Культура

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Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
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Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

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Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
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В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви

Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие

Иран контролирует нахождение кораблей США в Персидском заливе

Обновлено в 16:22
Происшествия

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Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Общество

Госдума одобрила законопроект о штрафе за отказ обслуживать инвалидов

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об административных штрафах за отказ обслуживать пожилых людей и инвалидов.
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Шоу-бизнес

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Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести летные испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" с новой системой управления во время пуска ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.
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Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
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Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Шоу-бизнес

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Общество

Цифровые услуги от «Ростелекома» помогают бизнесу экономить

Когда-то компания "Ростелеком" воспринималась исключительно как поставщик услуг телефонии и Интернета.
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У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
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Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
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Капризов прокомментировал слухи об отношениях с Загитовой

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СМИ узнали о продаже косметической компании Avon за $2 млрд

Как отмечает газета, в результате сделки бразильская компания получит 76% акций, а остальная часть останется у акционеров Avon.
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В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

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Экономика

Платежная система «Юнистрим» ввела ограничения на работу в будни

В письме сообщается, что на неделе с 20 по 26 мая возможны приостановки работы системы, и даются рекомендации сотрудникам кассовых офисов.
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Жители Казани взбунтовались против строительства мечети

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Габор Кирай
Венгерский футболист
Венгерский футболист, вратарь клуба «Халадаш». Известен как вратарь, всегда играющий в тренировочных брюках, а не в стандартных футбольных трусах. 20 мая 2016 года, сыграв свой 102 матч, стал рекордсменом сборной Венгрии по количеству матчей. Спустя месяц, 14 июня, выйдя в стартовом составе своей сборной на матч против Австрии, в возрасте 40 лет и 74 дней стал самым возрастным футболистом, принимавшим участие в матче финального турнира чемпионата Европы.
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Венгерский футбольный клуб из города Сомбатхей, выступающий в чемпионате Венгрии. Основан в 1919 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Рохонци Ути», вмещающем 12 500 зрителей.
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