Футбол

Самый возрастной игрок чемпионатов Европы завершил карьеруПетербургский дневник вчера в 23:31

Экс-вратарь сборной Венгрии по футболу Габор Кирай завершил игровую карьеру в возрасте 43 лет. Голкипер вошел в историю как самый возрастной игрок, принимавший участие в матчах чемпионатов Европы. В 1/8 финала чемпионата Европы – 2016 против Бельгии вратарю было 40 лет и 86 дней.
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Самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы Кирай завершил карьеру

РИА Новости01:03

Самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы решил завершить карьеру

Sport24.ruвчера в 21:43

Самый возрастной участник чемпионатов Европы завершит карьеру в 43 года

Газета.Ruвчера в 22:30

Самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы завершил карьеру

Матч ТВвчера в 22:01

Кирай завершает спортивную карьеру

Советский спортвчера в 23:22

Габор Кирай завершил карьеру

Спорт-Экспрессвчера в 20:17

Самый возрастной участник чемпионатов Европы решил завершить карьеру в 43 года

Чемпионатвчера в 17:38
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Габор Кирай
Венгерский футболист
Венгерский футболист, вратарь клуба «Халадаш». Известен как вратарь, всегда играющий в тренировочных брюках, а не в стандартных футбольных трусах. 20 мая 2016 года, сыграв свой 102 матч, стал рекордсменом сборной Венгрии по количеству матчей. Спустя месяц, 14 июня, выйдя в стартовом составе своей сборной на матч против Австрии, в возрасте 40 лет и 74 дней стал самым возрастным футболистом, принимавшим участие в матче финального турнира чемпионата Европы.
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