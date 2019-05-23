Футбол

Самый возрастной игрок чемпионатов Европы завершил карьеруПетербургский дневник вчера в 23:31

Экс-вратарь сборной Венгрии по футболу Габор Кирай завершил игровую карьеру в возрасте 43 лет. Голкипер вошел в историю как самый возрастной игрок, принимавший участие в матчах чемпионатов Европы. В 1/8 финала чемпионата Европы – 2016 против Бельгии вратарю было 40 лет и 86 дней.
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43-летний венгерский вратарь Кирай завершил карьеру👖

Sports.ru04:22

Кирай завершает спортивную карьеру

Советский спортвчера в 23:22

Габор Кирай завершил карьеру

Спорт-Экспрессвчера в 20:17

Самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы завершил карьеру

Матч ТВвчера в 22:01

Самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы решил завершить карьеру

Sport24.ruвчера в 21:43

Самый возрастной участник чемпионатов Европы завершит карьеру в 43 года

Газета.Ruвчера в 22:30

Самый возрастной участник чемпионатов Европы решил завершить карьеру в 43 года

Чемпионатвчера в 17:38
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