Футбол

Самый старый футболист планеты продлил контракт с клубом
NewInform
17:55

Японский футбольный клуб «Йокогама» сообщил о продлении соглашения с 51-летним форвардом Кадзуйоси Миурой. Об этом пишет спортивный портал «Чемпионат». Как уточняется, новый контракт самого возрастного футболиста планеты с клубом будет действовать до 31 января 2020 года.
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51-летний Миура продлил контракт с «Йокогамой»

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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
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