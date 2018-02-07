Космос

SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутникамиКоммерсантъ 02:50

Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Для ракеты этого типа это уже третий запуск. Его трансляция ведется на сайте американской компании—производителя ракеты SpaceX.
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SpaceX успешно запустила Falcon Heavy, но посадка оказалась не столь удачной

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Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане

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SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками и атомными часами

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Вести.Ruвчера в 22:21

Falcon Heavy за один рейс выведет на орбиты 24 спутника

Известиявчера в 18:22
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии.
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Трамп задумался о выходе из военного договора с Японией

Источники агентства Bloomberg сообщили, что Трамп в последнее время выражал недовольство положениями договора с Японией, которые считает несправедливыми по отношению к США.
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В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
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Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Авто

Британский автомеханик установил рекорд скорости на тракторе

Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час.
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Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»

Обновлено в 03:12
Футбол

Влашич рассказал о своей травме

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич после матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Англией (3:3) рассказал о степени серьезности своей травмы, сообщает Tportal.hr.
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Общество

Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть

Число выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 20:06
Технологии

В России с 1 ноября запустят проект «Биометрия-light»

Проект в России планируют запустить с 1 ноября, и как сообщается, в банках уже подержали будущее нововведение.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

Свыше 1500 бронеавтомобилей «Тигр» поставили заказчикам

«В общей сложности компанией поставлено заказчикам более 1,5 тысячи "Тигров", которые в настоящее время успешно эксплуатируются в 16 странах мира», - цитирует его ТАСС.
Обновлено в 04:38
Общество

Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование

Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Футбол

Бузова предложила работу Глушакову

Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова отреагировала на пост уже бывшего полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова в Instagram.
Обновлено в 03:07
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В Омске выделили участок под новый корпус онкодиспансера

Обновлено в 02:40
Происшествия

В Ницце самолет врезался в здание аэропорта

Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В Московском уголовном розыске массово сократят начальников

В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
Технологии

VeChain запустит проект совместно с Walmart. Цена токена выросла на 40%

В проекте участвуют PricewaterhouseCoopers, Walmart и VeChain, сообщил старший менеджер подразделения развивающихся технологий PwC Том Фот в своем профиле на LinkedIn.
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Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
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Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика

Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу

Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
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«Спартак» отправился на сбор в Австрию

Обновлено вчера в 03:37
Футбол

Неймар согласовал контракт с «Барселоной»

Нападающий ПСЖ Неймар стал еще ближе к возвращению в «Барселону». Футболист согласовал контракт с каталонским клубом.
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Навка высказалась о сыне Рудковской и Плющенко

Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Более 100 самолетов произведут в России в 2019 году

В России в текущем году будет произведено 104 новых самолета и более 200 вертолетов.
Обновлено в 03:12
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Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
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В Петербурге прошёл традиционный праздник выпускников «Алые паруса»

Как подсчитали петербургские власти, в этом году за праздником «Алые паруса» наблюдали почти полтора миллиона человек, передает корреспондент ОТР Александра Коткова.
Обновлено вчера в 04:14
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На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном

Обновлено в 04:05
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Американская ракета-носитель сверхтяжёлого класса с возможностью повторного использования первой ступени, спроектированная и произведённая компанией SpaceX. Относится к семейству Falcon и является одной из крупнейших ракет-носителей в истории мирового космического ракетостроения - наряду с «Сатурном-5», «Н-1», системой «Спейс Шаттл» и «Энергией». Разработана на основе ракеты-носителя Falcon 9 и использует её существенно видоизменённую первую ступень в качестве центрального блока, а также две дополнительные модифицированные первые ступени Falcon 9 в качестве боковых ускорителей.
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