Космос
SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутникамиКоммерсантъ 02:50
Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Для ракеты этого типа это уже третий запуск. Его трансляция ведется на сайте американской компании—производителя ракеты SpaceX.
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Политика
Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии.
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Источники агентства Bloomberg сообщили, что Трамп в последнее время выражал недовольство положениями договора с Японией, которые считает несправедливыми по отношению к США.
Обновлено в 01:37
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
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Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час.
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Общество
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Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
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Обновлено в 03:12
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Влашич рассказал о своей травме
Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич после матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Англией (3:3) рассказал о степени серьезности своей травмы, сообщает Tportal.hr.
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Общество
Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть
Число выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 20:06
Технологии
В России с 1 ноября запустят проект «Биометрия-light»
Проект в России планируют запустить с 1 ноября, и как сообщается, в банках уже подержали будущее нововведение.
Обновлено в 02:54
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Свыше 1500 бронеавтомобилей «Тигр» поставили заказчикам
«В общей сложности компанией поставлено заказчикам более 1,5 тысячи "Тигров", которые в настоящее время успешно эксплуатируются в 16 странах мира», - цитирует его ТАСС.
Обновлено в 04:38
Общество
Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование
Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Футбол
Бузова предложила работу Глушакову
Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова отреагировала на пост уже бывшего полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова в Instagram.
Обновлено в 03:07
Здоровье
В Омске выделили участок под новый корпус онкодиспансера
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Ницце самолет врезался в здание аэропорта
Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Московском уголовном розыске массово сократят начальников
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Обновлено вчера в 18:38
Технологии
VeChain запустит проект совместно с Walmart. Цена токена выросла на 40%
В проекте участвуют PricewaterhouseCoopers, Walmart и VeChain, сообщил старший менеджер подразделения развивающихся технологий PwC Том Фот в своем профиле на LinkedIn.
Обновлено в 04:09
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика
Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу
Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
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Футбол
Неймар согласовал контракт с «Барселоной»
Нападающий ПСЖ Неймар стал еще ближе к возвращению в «Барселону». Футболист согласовал контракт с каталонским клубом.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Навка высказалась о сыне Рудковской и Плющенко
Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Более 100 самолетов произведут в России в 2019 году
В России в текущем году будет произведено 104 новых самолета и более 200 вертолетов.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
В Петербурге прошёл традиционный праздник выпускников «Алые паруса»
Как подсчитали петербургские власти, в этом году за праздником «Алые паруса» наблюдали почти полтора миллиона человек, передает корреспондент ОТР Александра Коткова.
Обновлено вчера в 04:14