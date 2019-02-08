Армия и оружие

Самый мощный в мире ракетный двигатель РД-171МВ собрали для испытанийРИА Новости 08:43

Первый двигатель РД-171МВ для ракеты "Союз-5" собран на подмосковном НПО "Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям. Об этом сообщил в твиттере глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "По мощности ему нет равных в мире", — написал он.
Читать в источнике
Дмитрий Рогозин
Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса „Союз-5“ собран на подмосковном НПО „Энергомаш“ и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире.
— Дмитрий Рогозин, российский политикURA.Ru 04:48
с чего всё началось
«Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса «Союз-5» «Иртыш» собран на подмосковном НПО «Энергомаш» и готовится к огневым испытаниям», — написал
 Рогозин в Twitter.
RT на русском05:51

Подробнее о событии

Самый мощный в мире ракетный двигатель РД-171МВ собрали для испытаний

РИА Новости08:43

Закончена сборка первого двигателя для ракеты «Союз-5»

RT на русском05:51

Рогозин сообщил о сборке первого двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5»

ТАСС04:07

Мощнейший в мире ракетный двигатель РД-171МВ собран для испытаний

Вести.Ru05:07

Рогозин похвастался двигателем, которому «нет равных в мире»

URA.Ru04:48

Рогозин сообщил о сборке первого «царь-двигателя» для нового «Союза»

РБК05:07

Рогозин заявил о готовности первого образца самого мощного в мире ракетного двигателя

Интерфакс03:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:56, Ашберн
Общество

«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков

Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Кино

Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено в 01:27
Политика

Германия и Франция договорились по «Северному потоку-2»

Берлин и Париж урегулировали спор вокруг "Северного потока-2" и достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 06:43
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено в 03:17
Музыка

Сергей Лазарев прокомментировал свое участие в «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 23:21
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada Granta для автошкол

"АвтоВАЗ" выпустил специальную модификацию обновленного седана Lada Granta для обучения в автошколах.
Обновлено в 07:32
Транспорт

Штрафовать за выезд на вафельную разметку в Москве начнут с 1 марта

Водителей в Москве начнут штрафовать за выезд на вафельную разметку, нанесённую на 103 перекрёстках, с 1 марта.
Обновлено в 08:01
Политика

Россия отказалась направлять наблюдателей на Украину

Накануне Верховная рада законодательно запретила гражданам РФ и лицам, предложенным российской стороной, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине ради «минимизации рисков и угроз вмешательства» страны-агрессора.
Обновлено в 07:18
Авто

Toyota RAV4 превратился во внедорожник

Компания Toyota представила на автосалоне в Чикаго «внедорожную» версию кроссовера RAV4 нового поколения.
Обновлено в 03:20
Гаджеты

Владельцы iPhone XS и XS Max массово жалуются на трещины в камере

Обновлено в 05:44
Авто

Представлен Subaru Legacy нового поколения

Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Происшествия

В Кузбассе при падении автобуса с насыпи погибли шесть шахтеров

В Кемеровской области шесть шахтеров разреза «Распадская» погибли в результате инцидента с вахтовым автобусом, перевозившего работников.
Обновлено в 00:30
Авто

На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

Обновлено в 08:22
Транспорт

Испытания нового поезда «Москва-2019» стартовали в метро

Столичная подземка начала испытывать поезд «Москва-2019» – модернизированную модель составов «Москва», курсирующих с позапрошлого года.
Обновлено в 01:51
Авто

Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге

7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

В Москве пристав припарковалась в толпу на тротуаре

Очевидцы в Москве сняли ролик, на котором женщина — судебный пристав, подъезжая на своем внедорожнике к месту работы, чуть не въехала в стоявшую на тротуаре толпу людей.
Обновлено в 08:23
Политика

Депутат попросил СК расследовать смерть Пушкина

Депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров призвал расследовать обстоятельства смерти поэта Александра Пушкина, сообщил РИА Новости представитель аппарата депутата.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В Белгороде убит чемпион России по боксу Александр Костромин

Обновлено в 00:25
Кино

Умер енот, ставший прототипом Ракеты в «Стражах галактики»

Обновлено в 08:08
Происшествия

При пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго» погибли десять человек

Обновлено в 06:10
Происшествия

Директор колледжа в Керчи, где произошла стрельба, уволилась

Обновлено в 07:31
Экономика

МТС допустила делистинг с биржи в Нью-Йорке

МТС проанализирует структуру листинга компании, говорится в поступившем в РБК сообщении оператора мобильной связи.
Обновлено в 08:21
Экономика

Visa предписала банкам подготовиться к снятию денег с карт в магазинах

Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой.
Обновлено вчера в 22:00
Кино

Вуди Аллен подал иск против Amazon на 68 миллионов

83-летний американский режиссер Вуди Аллен подал в суд на компанию Amazon Studios, которая расторгла с ним контракт на съемки трех фильмов и отказалась заниматься прокатом уже готовой картины.
Обновлено в 07:47
Гаджеты

В России представили флагманский слайдер Xiaomi Mi Mix 3

Обновлено в 05:14
Происшествия

Кадыров прокомментировал задержание помощника постпреда Чечни в Крыму

Обновлено вчера в 13:43
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Наука

Обнаружена самая древняя злокачественная опухоль

Эксперты Музея естествознания в Берлине нашли признаки раковой опухоли у останков черепахи, чей возраст составляет 240 млн лет.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

За пост президента Украины поборется рекордное число кандидатов

Число кандидатов на выборах президента Украины станет рекордным за все время независимости.
Обновлено в 07:59
Финансы

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Сегодня, 8 февраля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 05:34
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное