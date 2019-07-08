Футбол
Самый молодой футболист в истории АПЛ продолжит карьеру в «Ливерпуле»Чемпионат 03:24
В минувшем сезоне за первую команду «Фулхэма» Эллиотт сыграл три матча, проведя в общей сложности на поле 27 минут. Он стал самым молодым игроком, принявшим участие в матче английской Премьер-лиги. На момент дебютной игры в АПЛ футболисту было 16 лет и 30 дней.
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