с чего всё началось

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4) порвал крестообразную связку левого колена, сообщает RMC.

Армия и оружие Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США Президент России Владимир Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk, дальность полета которой составляет более 500 км. Такое заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Политика Кличко рассказал об особом статусе Севастополя На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Футбол Сборная Шотландии лишилась вратаря перед игрой с Россией Сборная Шотландии 6 сентября сыграет с командой России, а спустя четыре дня встретится с Бельгией.

Политика В Кремле заявили о налаживании диалога между Путиным и Зеленским Кремль констатирует налаживание контакта в развитии договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа.

Экономика Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.

Происшествия Аварийно севший в поле А321 начали разрезать на части Специалисты в пятницу начали разрезать на части самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Кино С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета "Ведомости".

Политика В США назвали условия возвращения России в G8 Представитель Белого дома назвал условия возвращения РФ в "большую восьмёрку".

Общество Кириенко: форум «Таврида» может стать культовым местом для туристов Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" имеет все возможности стать центром притяжения для туристов.

Гаджеты Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.

Здоровье Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России В статье говорилось, что опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов денге, чикунгунья, зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.

Здоровье В Нижнем Тагиле написали заявление на увольнение все хирурги больницы В Нижнем Тагиле, в больнице на Вагонке, шесть хирургов написали заявления на увольнение.

Экономика Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Космос Ракета «Союз» с роботом Федором отправилась к МКС «Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14"», — говорится в сообщении.

Здоровье Врач опроверг информацию о влиянии семечек на развитие аппендицита Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют, — пояснил агентству специалист.

Политика Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.

Экономика Кипрский офшор запросил помощи у ЦБ РФ Если информация о выводе активов подтвердится, ЦБ вряд ли будет медлить с отзывом лицензии, чтобы не сокращать конкурсную массу.

Шоу-бизнес После слухов о раке мозга Анастасия Заворотнюк отменила спектакль В Сети недавно начали массово появляться слухи, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружен рак мозга.

Политика Россия и Украина не договорились об обмене Сенцова на Вышинского Украинский режиссер Олег Сенцов и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский не вошли в списки арестованных и заключенных, которых планируют обменять Россия и Украина.

Происшествия В Китае мужчина тридцать лет жил с червем в мозгу В мозге поциента обнаружился десятисантиметровый червь. Оправившись от шока, врачи назначили экстренную операцию и вытащили вредителя.

Общество На Крестовском острове вырубили аллею из елей Центральная аллея у стадиона на Крестовском острове «облысела».

Культура Евгений Киселев ушел с украинского телеканала «Прямой» Телеведущий Евгений Киселев ушел с телеканала «Прямой». В эфире канала он вел передачу «Итоги».