Общество
Самый дорогой борщ в России готовят на СахалинеЭхо Москвы 06:32
Выяснилось, что за тарелку борща жители Пензы платят меньше 20 рублей, тогда как на Сахалине она стоит 45 рублей. Средняя цена для этого блюда по России – 25 рублей.
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Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется приготовление борща в разных регионах России
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