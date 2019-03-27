Армия и оружие
Самый дорогой авианосец США сломался на испытанияхИзвестия 09:18
Во время ходовых испытаний новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) у судна сломались паровые турбины. Об этом сообщили источники в Военно-морском институте США 27 марта. Из-за поломки кораблю пришлось прервать испытания и вернуться на верфь.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Политика
Совфед поддержал ужесточение наказаний за создание ОПГ
Ужесточение уголовного наказания организаторов преступных сообществ одобрил Совет Федерации, сообщается 27 марта на правительственном портале.
Обновлено в 08:16
Происшествия
СК опубликовал видео задержания и конвоирования Абызова
Следственный комитет России на ведомственном Youtube-канале опубликовал видеоролик длительностью чуть больше минуты, на котором показан момент задержания и конвоирования на допрос бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда
Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
Обновлено в 10:03
Политика
США потратят полмиллиарда долларов на смену власти в Венесуэле
Белый дом планирует потратить 500 миллионов долларов на смену власти в Венесуэле.
Обновлено в 10:34
Культура
Александринский и Волковский театры планируют объединить
Два театра, петербургский и ярославский, планируют объединить в один — первый национальный.
Обновлено в 05:55
Политика
Определился лидер президентской гонки на Украине
По данным опроса общественного мнения, за несколько дней до выборов президента на Украине лидером гонки остается Зеленский, который опережает ближайшего преследователя почти на 10 процентных пунктов, пишет Reuters.
Обновлено в 09:34
Здоровье
В Краснодаре открыли отделение диализа краевой больницы № 1
Обновлено в 06:35
Политика
Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия
Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Хоккей
Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн
По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00
Наука
Создан алкоголь, который не вызывает похмелья
Не вызывающий похмелье алкоголь был создан профессором Имперского колледжа Лондона, научным сотрудником Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Пожар произошел в торговом комплексе в Краснодаре
Обновлено в 09:24
Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Обновлено в 07:30
Происшествия
Китаянка родила двойняшек от разных отцов
Жительница китайского города Сямынь (провинция Фуцзянь) произвела на свет двойняшек, отцами которых были разные мужчины.
Обновлено в 07:46
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:01
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 06:59
Общество
Австралиец случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов
Мужчина из австралийского Мельбурна дважды стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в размере 23 миллионов австралийских долларов (более 16,2 миллиона долларов США), про второй билет c выигрышными номерами австралиец забыл, сообщает газета Age.
Обновлено в 09:23
Культура
Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД
Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
США впервые испытали противоракеты залповым пуском
Вчера систему GMD впервые испытали залповым пуском ракет-перехватчиков.
Обновлено вчера в 08:50
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил соперников по предсезонной подготовке
Напомним, ранее манкунианцы согласовали контрольные поединки с австралийским "Перт Глори" и английским "Лидсом", которые состоятся 13 и 17 июля в Перте.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Спорт
Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Общество
Крупной уральской пивоварне Jaws запретили производить алкоголь
Росалкогольрегулирование запретило производить крафтовое пиво крупной пивоварне Jaws Brewery из Белоярского, которая поставляет его в десятки российских городов и за границу.
Обновлено в 09:33
Авто
Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4
Автомобиль обладает высокой проходимостью, надежностью, экономичностью и низкой ценой. Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4.
Обновлено в 05:45
Здоровье
Вслед за тропическим циклоном в Мозамбик пришла холера
Власти Мозамбика сегодня, 27 марта, сообщают о пяти подтверждённых случаях заболевания холерой в портовом городе Бейра, пострадавшем от тропического циклона «Идай».
Обновлено в 09:05