21 июня наступит самая короткая ночь в годуГазета.Ru 04:35

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.

21 июня наступит самая короткая ночь в году

Теннис Медведев вышел в полуфинал турнира в Лондоне Следующим соперником посеянного под четвертым номером Медведева станет победитель французской пары Николя Маю – Жиль Симон.

Происшествия Не менее 10 человек погибли во время взрыва мечети в Багдаде В столице Ирака Багдаде произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, сообщает портал Baghdad Today.

Происшествия МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.

Армия и оружие В Твери прошел парад выпускников академии ВКО и Суворовского училища В пятницу, 21 июня в Твери прошел парад выпускников академии ВКО имени Жукова и Тверского Суворовского училища.

Театры Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Автоспорт Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» McLaren Резервный пилот команды «Формулы-1» Renault Сергей Сироткин занял аналогичное место в McLaren.

Политика В Тбилиси проходят многотысячные протесты Протест, возникший из-за протокольной ошибки в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия, перерос в массовые антиправительственные демонстрации и столкновения активистов с полицией.

Общество Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Общество Стало известно, выпускникам каких вузов платят более 100 тыс. рублей Топ-3 вузов, выпускникам которых платят более 100 тысяч рублей: Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) - 160 тысяч рублей в месяц; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – 140 тысяч рублей; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносов – 130 тысяч рублей.

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Транспорт ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.

Происшествия В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников Директор школы утверждает, что технически дактилоскопирования не производилось: «Красящего материала не было, а завуч показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные – покажут того, кто украл деньги».

Происшествия Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

Армия и оружие США запретили своим авиакомпаниям полеты над Ираном Американским авиакомпаниям запрещено летать в воздушном пространстве Ирана после случая со сбитым беспилотником.

Политика На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».

Шоу-бизнес Гарри и Меган выйдут из благотворительного фонда Уильяма и Кейт По данным издания Daily Mail, Меган и Гарри хотят не просто догнать Уильяма и Кейт, но и обогнать.

Происшествия На пляже в Санкт-Петербурге произошла массовая драка Семь человек были задержаны по факту участия в драке на пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге, сообщили в ГУ МВД Санкт-Петербурга.

Общество Ученые заявили о смертельной опасности длинного рабочего дня Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.

Происшествия В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.

Политика Бурджанадзе обвинила власти Грузии в инциденте в Тбилиси По словам Бурджанадзе, власти страны не учли, что антироссийские настроения накапливались у населения годами.

Общество МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.