Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в годуГазета.Ru 04:35
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Теннис
Медведев вышел в полуфинал турнира в Лондоне
Следующим соперником посеянного под четвертым номером Медведева станет победитель французской пары Николя Маю – Жиль Симон.
Обновлено в 08:28
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Алиментов Собчак от Виторгана не дождется
На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Не менее 10 человек погибли во время взрыва мечети в Багдаде
В столице Ирака Багдаде произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, сообщает портал Baghdad Today.
Обновлено в 08:13
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
В Твери прошел парад выпускников академии ВКО и Суворовского училища
В пятницу, 21 июня в Твери прошел парад выпускников академии ВКО имени Жукова и Тверского Суворовского училища.
Обновлено в 07:23
Театры
Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета
Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20
Автоспорт
Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» McLaren
Резервный пилот команды «Формулы-1» Renault Сергей Сироткин занял аналогичное место в McLaren.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Политика
В Тбилиси проходят многотысячные протесты
Протест, возникший из-за протокольной ошибки в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия, перерос в массовые антиправительственные демонстрации и столкновения активистов с полицией.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.
Обновлено в 05:25
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Общество
Стало известно, выпускникам каких вузов платят более 100 тыс. рублей
Топ-3 вузов, выпускникам которых платят более 100 тысяч рублей: Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) - 160 тысяч рублей в месяц; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – 140 тысяч рублей; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносов – 130 тысяч рублей.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Защита Захарченко подала десять жалоб в ЕСПЧ
Адвокат Валерия Тунникова, представляющая интересы бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД экс-полковника Дмитрия Захарченко, заявила, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было подано десять жалоб в связи с делом её клиента.
Обновлено в 09:02
Транспорт
ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару
Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников
Директор школы утверждает, что технически дактилоскопирования не производилось: «Красящего материала не было, а завуч показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные – покажут того, кто украл деньги».
Обновлено в 08:04
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
США запретили своим авиакомпаниям полеты над Ираном
Американским авиакомпаниям запрещено летать в воздушном пространстве Ирана после случая со сбитым беспилотником.
Обновлено в 01:14
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Гарри и Меган выйдут из благотворительного фонда Уильяма и Кейт
По данным издания Daily Mail, Меган и Гарри хотят не просто догнать Уильяма и Кейт, но и обогнать.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
На пляже в Санкт-Петербурге произошла массовая драка
Семь человек были задержаны по факту участия в драке на пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге, сообщили в ГУ МВД Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:06
Общество
Ученые заявили о смертельной опасности длинного рабочего дня
Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар
Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Политика
Бурджанадзе обвинила власти Грузии в инциденте в Тбилиси
По словам Бурджанадзе, власти страны не учли, что антироссийские настроения накапливались у населения годами.
Обновлено в 08:26
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Политика
Медведев пошутил про погоду в Москве
Обновлено в 08:46