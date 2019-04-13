Самый большой в мире самолет совершил первый полетРИА Новости 12:59

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса. Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

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