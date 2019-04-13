Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полетРИА Новости 12:59
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса. Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини
Пока весь мир следит за тем, когда поступят первые новости о родах Меган Маркл, выясняет, где же младенец появится на свет — дома или в больнице, дядя герцогини решил поделиться ее первыми детскими фотографиями.
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке
Максим Виторган отошел от разрыва с Ксенией Собчак. Его "засекли" в обществе неизвестной эффектной блондинки, пишет "7 дней".
Обновлено в 06:43
Футбол
Юрий Семин: «„Локомотив“ блестяще сыграл в атаке»
Обновлено в 14:53
Кино
Вышел первый тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер новой части начно-фантастической саги "Звездные Войны" с подзаголовком " Восхождение Скайуокера".
Обновлено вчера в 14:06
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
"Патриот" ждет самая глубокая в истории модели модернизация в рамках проекта "УАЗ Патриот-2020".
Обновлено в 08:14
Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Футбол
ГК «Ростов-Дон» вышел в Финал четырех Лиги чемпионов
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл «Ференцварош» со счетом 33:22 и вышел в Финал четырех Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:20
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Обновлено вчера в 18:00
Гаджеты
Основные технические характеристики Honor 8S раскрыли до анонса
Размер экрана составит 5,71 дюйма, а его разрешение будет 1520 x 720 точек.
Обновлено в 11:39
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Брата экс-главы УВД Махачкалы заподозрили в покушениях на полицейских
Сотрудники спецслужб задержали в Дагестане полковника полиции Зиявудина Ашикова, брата подозреваемого в содействии террористам экс-начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье
На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
Обновлено в 15:25
Футбол
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1
Обновлено в 14:22
Политика
В Белграде начался массовый протест против президента Сербии
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли
Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
Обновлено в 13:59
Игры
Утечка: в сети появился новый постер Star Wars Jedi: Fallen Order
Магазин Amazon преждевременно начал предварительную продажу футболок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на которых запечатлён постер сюжетной адвенчуры.
Обновлено 11 апреля в 14:51
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
На Украину прибыла партия американских боевых машин Hummer
В Одессу из США прибыли 35 боевых машин Hummer, сообщил глава Минобороны Украины Степан Полторак на встрече с военнослужащими 58-й отдельной мотопехотной бригады в Конотопе.
Обновлено в 15:52
Политика
Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Политика
Владимир Зеленский не придет завтра на дебаты с Петром Порошенко
Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко опубликовал видеоролик с призывом к сопернику провести дебаты именно завтра.
Обновлено в 15:00
Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за ситуацию с парусником «Седов»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за отказ российскому паруснику «Седов» во входе в территориальные воды страны.
Обновлено вчера в 16:02