Технологии
Самый большой в мире самолет совершил первый полетРИА Новости 12:59
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса. Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.
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Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Происшествия
WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа
Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
Обновлено в 18:24
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Футбол
«Енисей» сыграл вничью с «Уфой»
Обновлено в 06:23
Авто
Медведев узаконил правила автотюнинга
Обновлено 11 апреля в 22:35
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Хакеры украли личные данные тысяч полицейских и агентов ФБР
Интернет-портал TechCrunch распространил информацию, согласно которой группа неизвестных хакеров завладела информацию, касающейся личных данных тысяч работников правоохранительных структур и федеральных служб Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено в 18:39
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Общество
В Калининграде проходит финал школьной олимпиады по литературе
Приехали более 250 старшеклассников из 72-х регионов страны.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Дворкович прокомментировал дело Абызова
Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович прокомментировал задержание экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Обновлено в 11:12
Политика
Депутат Рады заявила, что французы в эпоху Киевской Руси не умели читать
Глава комитета украинской Рады по международным делам Анна Гопко выразила мнение в эфире телеканала ZIK, что киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые тогда еще не умели читать.
Обновлено в 19:19
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли
Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
Обновлено в 13:59
Происшествия
У ночного клуба в Австралии произошла стрельба
Австралийская редакция Daily Mail сообщает о четырех пострадавших. Газета уточняет, что стрельба произошла у ночного клуба Love Machine.
Обновлено в 18:47
Путешествия
В Японии изучат возможности туризма по Транссибу
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Андрей Малахов опроверг слухи о разводе Алсу
Андрей Малахов опроверг слухи о разводе Алсу, часто появляющиеся последнее время в Сети.
Обновлено в 03:19
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Культура
Скончалась воронежская художница Ксения Успенская
Обновлено в 15:59
Происшествия
Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 10:53
Игры
«Чертоги разума» и расизм в записи игрового процесса The Sinking City
На канале Game Informer появилась запись игрового процесса лавкрафтовского детектива The Sinking City.
Обновлено в 11:24