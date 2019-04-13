Технологии

Самый большой в мире самолет совершил первый полетРИА Новости 12:59

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса. Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.
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В Stratolaunch Systems раскрыли подробности первого полета крупнейшего в мире самолета

ТАСС17:32

Самый большой самолёт в мире впервые подняли в воздух

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Самый большой в мире самолет совершил первый полет

РИА Новости12:59

Опубликованы кадры полёта самого большого самолёта в мире

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В США успешно испытан самый большой в мире самолет для запуска космических аппаратов

Эхо Москвы15:59

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

Взгляд.ру11:37

Stratolaunch сообщила детали испытаний самого большого в мире самолета

РБК17:59
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
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Крупный пожар произошёл в национальном парке «Лосиный Остров»

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По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
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Происшествия

WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа

Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
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Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Авто

Медведев узаконил правила автотюнинга

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В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Хакеры украли личные данные тысяч полицейских и агентов ФБР

Интернет-портал TechCrunch распространил информацию, согласно которой группа неизвестных хакеров завладела информацию, касающейся личных данных тысяч работников правоохранительных структур и федеральных служб Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:33
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Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

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Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Обновлено в 18:39
Политика

Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Общество

В Калининграде проходит финал школьной олимпиады по литературе

Приехали более 250 старшеклассников из 72-х регионов страны.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Дворкович прокомментировал дело Абызова

Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович прокомментировал задержание экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Обновлено в 11:12
Политика

Депутат Рады заявила, что французы в эпоху Киевской Руси не умели читать

Глава комитета украинской Рады по международным делам Анна Гопко выразила мнение в эфире телеканала ZIK, что киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые тогда еще не умели читать.
Обновлено в 19:19
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
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Происшествия

Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00
Хоккей

Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли

Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
Обновлено в 13:59
Происшествия

У ночного клуба в Австралии произошла стрельба

Австралийская редакция Daily Mail сообщает о четырех пострадавших. Газета уточняет, что стрельба произошла у ночного клуба Love Machine.
Обновлено в 18:47
Путешествия

В Японии изучат возможности туризма по Транссибу

Обновлено в 13:43
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

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Шоу-бизнес

Андрей Малахов опроверг слухи о разводе Алсу

Андрей Малахов опроверг слухи о разводе Алсу, часто появляющиеся последнее время в Сети.
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Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
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Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
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Скончалась воронежская художница Ксения Успенская

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Происшествия

Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала

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На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

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Происшествия

Петербуржцы обнаружили запертого в салоне автомобиля гуся

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Игры

«Чертоги разума» и расизм в записи игрового процесса The Sinking City

На канале Game Informer появилась запись игрового процесса лавкрафтовского детектива The Sinking City.
Обновлено в 11:24
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